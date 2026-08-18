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Dolor en Arroyito: murió José Ricardo Bottura, el histórico fotógrafo de Central

El Canalla informó el fallecimiento del querido y recordado reportero gráfico, quien durante décadas capturó los mejores momentos del club

18 de agosto 2026 · 11:07hs
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Central informó el falleciemiento de José Ricardo Bottura

Leo Vincenti / La Capital

Central informó el falleciemiento de José Ricardo Bottura, histórico fotógrafo del Canalla.

Rosario Central informó este martes el fallecimiento de José Ricardo Bottura, un querido y recordado fotógrafo que durante décadas grabó imágenes del Gigante de Arroyito, sus hinchas y sus jugadores con su lente, con el recuerdo de varias de las históricas gestas del Canalla a lo largo de los años.

Desde Arroyito, Bottura acompañó la historia del club desde adentro y registró distintos momentos de gloria, como los títulos de la Conmebol 1995, la Copa Argentina 2018 y la Copa de la Liga 2023.

“El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de José Ricardo Bottura, quien fuera el histórico fotógrafo de nuestra Institución durante tantos años, dedicando gran parte de su vida a retratar imágenes del mundo Central”, expresó Central a través de un comunicado oficial.

Bottura junto a su compañero Juan Carlos Forcaia y sus familias.

Bottura junto a su compañero Juan Carlos Forcaia y sus familias.

Un extenso legado en Central

Además de su labor como fotógrafo y socio vitalicio de la institución, Bottura fue fundador de la revista “Forjador de Campeones” y, en noviembre de 2025, fue declarado por el Concejo Municipal como reportero gráfico distinguido de la ciudad de Rosario, reconocido por su trayectoria y su aporte a la memoria colectiva del club.

>> Leer más: Centralito jugó un gran partido, le ganó a Barracas con un golazo y llega afilado a la Copa

“Acompañamos con profundo respeto y afecto a toda su familia en este duro momento. ¡Que descanses en paz, “gordo” querido!”, concluyó el comunicado del Canalla a través de sus sitios webs oficiales.

Más allá de su partida física, miles de goles, celebraciones y momentos de pasión quedarán en el recuerdo de los hinchas canallas gracias a sus fotografías capturadas tanto en el Gigante de Arroyito como en tantos otros estadios del país y del continente.

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