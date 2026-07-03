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Suiza golpeó otra vez en el Mundial y clasificó a los octavos de final

El seleccionado europeo superó por 2 a 0 a Argelia, ganó un mano a mano después de largos años y ahora espera por Colombia o Ghana en la próxima instancia

3 de julio 2026 · 09:06hs
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Suiza golpeó otra vez en el Mundial y clasificó a los octavos de final

Suiza venció 2-0 a Argelia en el BC Place de Vancouver y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, en una actuación sólida y efectiva que terminó con el sueño del equipo africano. El equipo dirigido por Murat Yakin golpeó rápido gracias al gol de Breel Embolo a los 10 minutos del primer tiempo, y Dan Ndoye en el primer minuto del complemento para sentenciar el 2-0 final.

Argelia intentó reaccionar con posesión, presión y algunos avances conducidos por Riyad Mahrez, pero nunca logró romper el orden defensivo de Suiza, el equipo europeo se mostró compacto, paciente y muy claro para atacar los espacios.

Con Granit Xhaka y Remo Freuler como ejes en la mitad de la cancha, Suiza controló los tiempos del partido y obligó a Argelia a jugar cada vez más incómoda. Desde el gol de Ndoye, el partido quedó prácticamente definido. El seleccionado africano movió el banco, intentó sumar variantes ofensivas y buscó descontar, pero careció de claridad en los metros finales.

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La victoria tuvo un valor especial para Suiza, que consiguió la primera en un partido de eliminación directa mundialista desde 1938. Además, el seleccionado europeo mantiene su invicto en el torneo y llega a octavos con una confianza en alza.

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Argelia se despidió después de una Copa del Mundo en la que había logrado superar la fase de grupos, pero no consiguió sostener su ilusión en el primer cruce de eliminación directa.

Ahora Suiza ya piensa en la próxima ronda. En octavos de final enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Ghana, nuevamente en Vancouver.

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