Newell's: los pibes de la reserva se quedaron sin nada ante el Grana sobre el final

En un duelo siempre cuesta arriba y sobre la hora, Newell's cayó en condición de local ante Lanús, por la 5ª fecha del torneo Proyección

El centrodelantero de Newell's Joaquín Amadío, otra vez presente en el marcador.

En uno de los choques del comienzo de la fecha 5ª del Clausura, la reserva de Newell's tropezó esta tarde ante su similar de Lanús , de esa manera no pudo sumar y le empieza a perder la pisada al lote de arriba del grupo B de su categoría.

En un cotejo que se desarrolló en el predio de entrenamientos de Bella Vista, cayó 2 a 1 en un encuentro que siempre le resultó complicado y cuesta arriba. Ese traspié significó su primera derrota en el certamen tras tres empates y un triunfo.

En este duelo, iba perdiendo tras el tanto de Thiago Balbuena, promediando el segundo tiempo, igualó transitoriamente con un cabezazo de su centrodelantero Joaquín Amadío y, luego, ya en tiempo de adicional, Thiago Garay sorprendió a todos y decretó con su anotación que el premio mayor se vaya para territorio granate.

Dominio rival

Vale precisar que, la visita fue el que tuvo más tiempo de dominio y posesión de la pelota. Y siempre estuvo más cerca del área leprosa. Y en ese contexto de partido, en el complemento se amontonaron las emociones, de los dos lados.

El marcador lo abrió el Grana, a los 24', a través de Balbuena, tras una entrada solitaria por izquierda después de un desborde de Ian López por el otro lado.

Pocos minutos más tarde, Amadío estableció el 1 a 1 parcial, a los 29', de cabeza, tras un córner de Tiago Grondona desde la derecha.

Y, ya en tiempo extra, a los 49', Thiago Garay se vistió de villano en rodeo ajeno, entró al área con demasiadas facilidades y definió el pleito para el lado de la visita.

Así, el debutante le retornó la ventaja al Grana, cuando el árbitro Facundo Fuentes había dado 4 minutos de adicional.

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Las formaciones

Vale remarcar que la Lepra formó con Francisco Sciarini; Gino Barrio, Valentín Rosso, Néstor Boretto y Renzo Mignacco (Felipe Calderone); Tomás Viola, Kevin Gómez, y Tiago Grondona (Elián Sosa); Mateo Villaba (Gino Mutti), Joaquín Amadío (Ignacio Liberato), y Blas Bendetto (Facundo Rubio).

Por su parte, Lanús alineó a Martín Silva; Gabriel Aguirre, Elián Acosta, Mateo Ramírez e Ignacio Fernández (Thiago Garay); Juan Mujica (Valentín Leguizamón), Javier Pascual y Gonzalo Lobos (Ian López); Thiago Balbuena (Jeremías Chavero), Juan Peralta y Benjamín Fariña (Sebastián Leiva).

El próximo compromiso de los dirigidos por Lucas Bernardi será el jueves 27 de este mes, a las 14, con Belgrano en Córdoba.

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