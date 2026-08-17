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Hallazgo bajo la plaza De la Cooperación: qué destino tendrá el subsuelo del antiguo Mercado Norte

El municipio realiza un relevamiento de los casi 500 metros cuadrados hallados en el subsuelo del paseo de Mitre y Tucumán

17 de agosto 2026 · 12:59hs
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El subsuelo del antiguo Mercado Norte

El subsuelo del antiguo Mercado Norte, en Mitre y Tucumán. El lugar "volvió" a aparecer con las obras de remodelación de la llamada "plaza del Che"

Los trabajos de remodelación de la plaza De la Cooperación, en Mitre y Tucumán, derivaron en una sorpresa inesperada este fin de semana: el hallazgo de los antiguos depósitos en el subsuelo del Mercado Norte, el centro comercial que funcionó en ese sector de Rosario durante casi un siglo.

Con la estructura que quedó expuesta tras el trabajo de los operarios, volvió a la vista de los rosarinos un pedazo de historia de la ciudad, ya que el Mercado Norte funcionó allí hasta finales de la década de 1970, cuando fue demolido para darle lugar a la actual plaza.

Se trata de casi 500 metros cuadrados de superficie que están bajo tierra, y la pregunta que cabe hacerse es si esas antiguas dependencias del excentro comercial podrían ser de utilidad para la creación de un punto de interés histórico donde se pueda apreciar una parte de una ciudad que ya no está a la vista.

Qué hará el municipio en el subsuelo del antiguo mercado

El secretario de Obas Públicas y Planeamiento de la Municipalidad de Rosario, Eduardo Bressán, definió al hallazgo como “un hecho muy interesante para la historia de la ciudad. Fue algo fortuito", y describió cómo se llegó a ese lugar: "Habíamos detectado que había algunos árboles que no estaban creciendo. Se habían colocado en el año 1980/81 cuando se hizo la reforma de la plaza”.

>> Leer más: Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

En declaraciones a LT8, Bressán agregó: “Comenzamos a indagar, nos encontramos primero con un subsuelo muy pequeño, que habrían dejado para que personal de Parques y Paseo guardaran sus elementos. Pero la inquietud era grande, así que hicimos algunos agujeritos y detectamos la presencia de depósitos, que por su longitud dan la idea de túneles en el subsuelo, que se utilizaban para el Mercado Norte”.

Qué superficie tiene el subsuelo

Con relación al futuro de esos espacios hallados y de la obra en la plaza De la Cooperación, el funcionario precisó que ahora “se está haciendo un relevamiento para documentar bien todo, una tarea que no es sencilla. Entendemos que, en total, el subsuelo descubierto debe haber entre 450 o 500 metros cuadrados, es una superficie importante que no están en el mejor estado, con humedad. Cuando se hicieron las reformas a principio de los años 80 se utilizaron para tirar tierra y escombros”.

Sorpresa ante el hallazgo. En el marco del plan de renovación de plazas, en Mitre y Tucumán hallaron vestigios de lo que fue el antiguo Mercado Norte.

Sorpresa ante el hallazgo. En el marco del plan de renovación de plazas, en Mitre y Tucumán hallaron vestigios de lo que fue el antiguo Mercado Norte.

>> Leer más: Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

“La primera idea que manejamos, como alternativa, es dejar algunos de los depósitos para que se puedan ver desde arriba, colocando fibra e iluminándolos desde abajo, y queden expuestos a la gente y si en algún momento surge la posibilidad pensar en algún proyecto”, sostuvo Bressán.

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