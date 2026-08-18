Un auto se incendió y murió el conductor tras un choque frontal en la ruta 21, cerca de Fighiera

Política
Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, fue detenido en Bolivia por un presunto ataque a balazos
Economía
La metalurgia de Rosario perdió 2.000 empleos en los últimos dos años
Salud
El gobierno habilitó el mapa de distribución y aplicación de vacunas: los datos de Santa Fe
Policiales
Detenidos con un ladrillo de cocaína envuelto con la insignia de Ferrari
La Ciudad
Banderas en el Monumento: Schmuck tildó de "estupidez" el proyecto para limitarlas
Información General
El llamativo mensaje de Arizaga junto a Moyano: "No tengo la culpa que elijan mal a sus novios"
Economía
Hito en la aviación: bioetanol local impulsa vuelos para aspersión
Policiales
Denunció que su pareja salió de un ropero y lo apuñaló cuando miraba Instagram en la cama
La Ciudad
Rosarinos endeudados: se reportaron casos de hasta 71 millones de pesos
Policiales
Identifican al hombre asesinado muy cerca del Complejo Penitenciario
Agro
La suba de los fertilizantes generó un sobrecosto de u$s180 millones en el primer semestre
La Ciudad
El tiempo en Rosario: el martes arranca con posibles lluvias y sigue con viento
La Ciudad
Sin clases toda la semana en la UNR por el paro de los docentes universitarios
La ciudad
Plaza De la Cooperación: qué harán con el subsuelo del Mercado Norte
La ciudad
En Santa Fe aumentaron casi un 77 % los reclamos por servicios financieros
La ciudad
Pablo Javkin: "Rosario echó a las lacras que habían sembrado violencia"
Política
Milei homenajeó a San Martín: "Tenemos la libertad como mandato"
Ovación
El Newell's de Kudelka consolida su solidez en el Coloso, donde se sostiene para ser competitivo
Información General
Quini 6: de qué localidad es el apostador que se llevó más de 7.600 millones de pesos
Información General
Una ráfaga de viento hizo volar un inflable en Córdoba: dos chicos heridos