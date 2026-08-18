Un auto se incendió y murió el conductor tras un choque frontal en la ruta 21, cerca de Fighiera El camionero consiguió escapar por la ventanilla de las llamas y el conductor del vehículo de menor porte quedó atrapado 18 de agosto 2026 · 20:36hs

Captura de TV (Telefé Rosario)

Un auto y un camión chocaron de frente en la tarde de este martes en la ruta 21, entre las localidades de Fighiera y Pavón, a menos de 40 kilómetros de Rosario, y el conductor del vehículo de menor porte murió tras quedar atrapado en el incendio que se produjo.

La siniestro ocurrió a última hora de la tarde de este martes, cuando un Renault Duster que circulaba por la ruta 21, muy cerca del arroyo Pavón, chocó de frente con un camión. Tras el impacto, el auto se incendió y las llamas se extendieron hasta la cabina del camión. El camionero consiguió escapar por una ventanilla, mientras que el otro conductor quedó atrapado en su auto. Bomberos voluntarios que sofocaron el fuego lo retiraron del vehículo ya sin vida. El cuerpo estaba carbonizado y todavía no habían conseguido identificarlo.

El camionero, un hombre de 71 oriundo de Fighiera, salió ileso del accidente. "Se me vino arriba de golpe, no sé si reventó la cubierta, no sé qué pasó. Se me vino muy rápido, no pude hacer nada", sostuvo.

Bomberos voluntarios de Arroyo Seco y personal policial de la provincia trabajaban en el lugar y esperaban a la Policía de Investigaciones.