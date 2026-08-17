Sin clases toda la semana en la UNR por el paro de los docentes universitarios

Los profesores de la Coad realizarán una medida de fuerza hasta el viernes. El miércoles habrá actividades por los 300 días de incumplimiento de la ley de financiamiento

Tras el feriado de este lunes, no habrá clases en toda la semana en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Es que los docentes universitarios realizarán un paro hasta el viernes . En la tercera semana del mes, la huelga será de 48 horas. En total, serán siete días de paro en agosto.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios ( Conadu ) resolvió avanzar con la medida la semana pasada en reclamo por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. La definición alcanza a los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en Coad , que habían votado mayoritariamente esa alternativa en una consulta realizada entre sus afiliados. En Rosario, sobre un total de 2.057 participantes, 1.340 (el 65,1%) respaldaron la realización de una semana completa de paro durante agosto y esa decisión fue expuesta en el plenario a nivel nacional .

La propuesta incluye además una advertencia de mayor endurecimiento del conflicto: si el gobierno nacional continúa incumpliendo la ley de Financiamiento Universitario, los docentes plantean avanzar con una quita del crédito laboral por tiempo indeterminado , con seguimiento y revisión semanal de la medida.

El plenario de Conadu lanzó días atrás un paro para el miércoles 12 de agosto pasado, en conjunto con las federaciones docentes, asociaciones de base y la federación nodocente.

Además, del 18 al 22 de agosto los docentes de la UNR llevarán a cabo una semana de huelga en coordinación con las asociaciones de base nucleadas en la Federación Conadu Histórica y otras asociaciones de base del país.

Por último, el plenario de Conadu decidió que la tercera semana de agosto los gremios llevarán a cabo un paro de 48 horas. Sobre esta medida, explicaron de Coad, todavía no se decidió aún qué días se desarrollará el corte de crédito laboral.

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Actividades por los 300 días de incumplimiento de la ley de financiamiento universitario

Para el próximo miércoles 19, la Coad organiza una serie de actividades en el marco de los 300 días de incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

A las 11, las escalinatas de la Facultad de Derecho (Santa Fe y Moreno) será el escenario de "un aniversario muy particular", anticipan. "Hace más de 300 días que la ley de financiamiento universitario está vigente y hace más de 300 días que el gobierno nacional decide no cumplirla", apuntan desde el gremio.

Por ello, en el marco de la semana de paro docente de la UNR junto a más de 20 asociaciones de base de todo el país, convocan a una jornada de lucha que contará con radio abierta y juegos como "búsqueda del salario perdido", "ponele la car al burro" y "carrera de embolsados para llegar a fin de mes".

"Mientras tanto, los números no son un juego: a junio, la recomposición salarial debía alcanzar aproximadamente el 54 %. El Gobierno otorgó apenas un 21,4 %", alertan desde el sindicato docente.