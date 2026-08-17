El tiempo en Rosario: el martes arranca con posibles lluvias y sigue con viento

La máxima no superaría los 11º pero el miércoles treparía hasta los 19º aunque también estaría inestable

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 18 de agosto en Rosario posibles lluvias matutinas y, desde la tarde, cielo mayormente nublado con fuertes ráfagas de viento.

La madrugada del martes llega con vientos moderados del sudeste, un registro de 11º y algunas chances de tormentas aisladas, y en la mañana habría entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de lluvias, ya con los termómetros marcando 9º. Desde la tarde se anuncia cielo mayormente nublado, con ráfagas de hasta 50 km/h y una temperatura de 11º bajando a 10º en la noche,

El miércoles habría un aumento de la máxima, que llegaría a 19º, mientras que la mínima se mantendría en 9º. A la mañana estaría mayormente nublado y a la tarde hay chances de hasta un 40 por ciento de lluvias aisladas.

El jueves podría aparecer de a ratos el sol: se espera cielo parcialmente nublado, 17º de máxima y 7º de mínima.

Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado y registros entre 18º y 9º.

El sábado bajaría la temperatura, con una máxima de 14º, una mínima de 4º y cielo parcialmente, además de fuertes ráfagas desde la tarde.

El domingo tendría 14º de máxima, 6º de mínima y nuevamente cielo parcialmente nublado.