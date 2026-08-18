El gobierno habilitó el mapa digital de distribución y aplicación de vacunas: los resultados de Santa Fe

El nuevo esquema reúne los registros de 16 vacunas alcanzadas en el Calendario Nacional de Vacunación, con las estadísticas detalladas en cada jurisdicción

El Ministerio de Salud de la Nación habilitó el Mapa de Coberturas y Distribución de Vacunas , una nueva plataforma digital, pública e interactiva que permite consultar la información respecto a las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación (CNV).

El gobierno había anunciado la herramienta en noviembre de 2025 y ahora habilitó el acceso al tablero. El sistema reúne información sobre las dosis aplicadas en cada provincia, la población objetivo prevista para el año, el porcentaje de cobertura alcanzado y las dosis que el Estado nacional distribuyó a cada jurisdicción.

"En salud, contar con información precisa y disponible en tiempo real es fundamental para gestionar mejor. Por eso desarrollamos herramientas que nos permiten monitorear la distribución y las coberturas de vacunación y, ahora, ponemos esos datos a disposición de quien los quiera consultar", explicó el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

El Ministerio de Salud destacó la herramienta: "Es un avance en materia de transparencia y acceso público a la información, ya que pone a disposición de la ciudadanía, los medios de comunicación y demás actores interesados, información que hasta ahora se encontraba disponible de manera fragmentada mediante reportes a año cerrado".

El mapa reúne los registros de las aplicaciones que carga el personal de salud en vacunatorios y centros asistenciales. Esos datos se integran al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC).

En el caso de las dosis distribuidas, el Ministerio utiliza los registros oficiales del Sistema de Gestión de Stock (SMIS).

Cada jurisdicción cuenta con su propio sistema de captura de datos. El Ministerio advirtió que las diferencias en los tiempos de carga de cada provincia pueden explicar algunas demoras en la actualización.

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Cada cuánto se actualizan los datos de vacunación

La información de aplicación de vacunas tiene una actualización semanal, mientras que los datos sobre distribución se actualizan mensualmente.

El tablero contiene información de 2025 y 2026. Sin embargo, los registros todavía pueden cambiar porque las jurisdicciones mantienen habilitada la carga retrospectiva de aplicaciones en NOMIVAC y la actualización de las poblaciones objetivo.

Las coberturas de 2026 reflejan el avance de la vacunación hasta el último mes cerrado. Por eso, el Ministerio recomienda analizar los porcentajes de acuerdo con el momento del año.

La población objetivo se calcula anualmente, mientras que las aplicaciones se cargan durante todo el año. Por esa razón, una diferencia entre la cantidad de personas que deben vacunarse y las que ya recibieron una dosis no representa necesariamente el mismo escenario en distintos momentos del calendario.

Lo mismo ocurre con la distribución. Nación entrega las dosis a las provincias en función del plan anual acordado con cada jurisdicción y realiza esos envíos en distintas tandas.

El mapa utiliza una escala de colores para facilitar la comparación entre jurisdicciones y mostrar las diferencias en los niveles de cobertura.

La plataforma reúne información sobre las 16 vacunas del Calendario Nacional de Vacunación, entre ellas: BCG, Hepatitis B, Triple bacteriana acelular, Neumococo conjugada, Quíntuple, Poliomielitis inactivada, Poliomielitis oral, Rotavirus, Meningococo, Triple viral, Varicela, Hepatitis A, VPH para ambos sexos, Triple bacteriana, Fiebre amarilla y Virus sincicial respiratorio (VSR).

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Los resultados de Santa Fe

En el caso de Santa Fe, la última actualización de los datos de distribución corresponde al 6 de agosto de 2026. Nación distribuyó 1.054.115 dosis de vacunas a la provincia en lo que va del año.

El detalle por vacuna es el siguiente:

BCG: 86.500 dosis

DPT: 96.000

dTpa: 50.050

Hepatitis A: 21.200

Hepatitis B: 20.050

IPV: 145.100

Meningocócica: 135.325

Neumococo: 96.670

Quíntuple: 86.100

Rotavirus: 39.120

Triple viral: 132.400

Varicela: 79.200

VPH: 47.750

VSR: 18.650

La cantidad publicada corresponde al total acumulado de dosis entregadas para cada vacuna durante este año e incluye el factor de pérdida previsto para garantizar la disponibilidad necesaria.

Por otro lado, los datos de aplicación para Santa Fe tienen como última actualización el 14 de agosto de 2026.

La información refleja las dosis registradas hasta el último mes cerrado y puede modificarse a partir de la carga retrospectiva de aplicaciones y de las actualizaciones de las poblaciones objetivo que realizan las jurisdicciones.

Algunos resultados de Santa Fe aparecen diferencias respecto del promedio nacional. En 2026, un ejemplo de ello es la BCG, correspondiente a la dosis única para menores de 7 días, que alcanzó una cobertura del 49,3% en Santa Fe, frente al 52,3% nacional. En este caso, las dosis aplicadas fueron 15.906 mientras que la población objetivo estaba tasada en 32.265 habitantes.

Otro es la dosis de refuerzo de DPT para los niños de 5 años, la cual llegó al 35,5% de cobertura en Santa Fe, por encima del 34,5% nacional. Este año, las dosis aplicadas fueron 15.238 para una población objetivo de 42.890.

Por otro lado, la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR), correspondiente a la dosis única para embarazadas, alcanzó una cobertura del 70,4% en Santa Fe, frente al 68% nacional. Las dosis aplicadas ascienden a 15.145 mientras que la población objetivo es de 21.510 durante este 2026.

Otro caso es la vacuna contra la hepatitis A, correspondiente a la dosis única de los 12 meses, alcanzó una cobertura del 52,1% en Santa Fe, frente al 49% nacional. Se registraron 17.365 dosis aplicadas, con una población objetivo de 33.341.

El resto de las coberturas puede consultarse en el Mapa de Coberturas y Distribución de Vacunas del Ministerio de Salud en el sitio oficial del organismo.