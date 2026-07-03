La Scaloneta se dobla, pero no se rompe: Messi más leyenda y Licha la gran figura

Argentina superó 3 a 2 a Cabo Verde en un cotejo para el infarto. El sueño de la selección nacional sigue intacto

Celebra Lisandro Martínez y feteja toda la selección argentina, que sufrió más de la cuenta pero al final doblegó a Cabo Verde.

Argentina estuvo en serios problemas ante Cabo Verde . Es cierto que siempre fue ganando, pero sufrió dos veces la igualdad y todo se le hizo cuesta arriba. El campeón del mundo necesitó 120 minutos y muchas uñas que comerse para doblegar la resistencia de un rival que lo hizo caminar por la cornisa de la eliminación.

Pero los golazos de Lionel Messi y Lisandro Martínez y el coraje de Cuti Romero para forzar el tercero, aportaron a la causa de que el sueño siga firme. Ahora con hoja de ruta definida para lo que viene . Igual para pensar en el cotejo ante Egipto todavía falta y aún las pulsaciones están a full, por lo dramático del triunfo con los africanos. La Scaloneta se dobla, pero no se rompe.

Argentina fue dueña casi siempre de la pelota, pero no siempre de las riendas del partido por la ambición indomable del rival. Igual lo pudo ganar con más holgura porque hizo los méritos y generó las chances para hacerlo, pero Cabo Verde le sacó petróleo a las opciones de gol que dispuso y llevó el partido al alargue, donde vendió carísima la derrota.

Pero más allá de los errores, la Scaloneta tiene un corazón de acero, que nunca se detiene, que tiene siempre un latido más y así sacó adelante una serie chivísima. Que lo metió en los octavos de final del Mundial 2026, donde chocará con Egipto, que eliminó a Australia. El próximo electrocardiograma albiceleste será el martes en Atlanta, pero ahora se debe disfrutar este triunfazo, que bien pudo ser el último partido de Lionel Messi en los Mundiales.

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Messi, el mejor de todos

Porque el mejor jugador del planeta tendrá hilo en el carretel de los mundiales hasta que Argentina siga con vida. Y con Cabo Verde pudo haber sido el último, aunque el fútbol quiso que no lo sea. Encima, volvió a ser la figura albiceleste con el primer golazo, porque siempre pidió la pelota y preocupó. Así siguió extendiendo los reglones históricos de su leyenda.

A los 39 años y en su sexto Mundial, anotó en los cuatro partidos que jugó. Llegó a las siete conquistas para ser el máximo artillero de la competición y además alcanzó los 20 tantos en copas del mundo, para seguir corriendo el límite de los anotadores históricos. Un fenómeno, que esta vez sufrió más de la cuenta. Pero la leyenda continúa.

Desde que comenzó el Mundial, anotó una tripleta ante Argelia (3-0) y luego se despachó con dos perlas frente a Austria (2-0). También facturó en el triunfo con Jordania (3-1) y ahora en el 3 a 2 agónico ante Cabo Verde, donde inventó un golazo tras un pase enorme de Lisandro Martínez, para llegar a su séptimo grito.

Pero la gran figura de la infartante victoria ante Cabo Verde fue el exNewell’s Lisandro Martínez, que jugó un partidazo. Porque aportó dos perlas inolvidables para la selección. Primero le metió un pase maradoniano desde la mitad de la cancha a Messi para el 1 a 0 y luego clavó el segundo con un disparo a colocar al ángulo para lo que era el 2 a 1 parcial.

Licha jugó su mejor partido en su historia en la selección y fue clave en el pasaporte argentino a los octavos de final. Lo hizo en uno de los partidos más angustiantes de Argentina en los últimos tiempos y más por tratarse de un rival debutante en los mundiales.

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Los cien de Scaloni

Pero hubo más. Porque el ciclo de Scaloni, que cumplió los cien partidos, tuvo que caminar por la cornisa para salir adelante ante Cabo Verde. Este modesto rival pudo mandar a la lona al bicampeón de América y al vigente campeón del mundo. Pero al fin eso no ocurrió.

“Es un rival que nos las hará difícil”, dijo el DT en la previa y vaya si tenía razón. Con los 100 partidos flamantes de Scaloni, los números arrojan 73 triunfos, 18 empates y sólo 9 derrotas. Y la historia seguirá el martes ante Egipto en Atlanta.

Lo cierto es que Argentina ganó con justicia, pero a la vez casi pidiendo permiso por la complejidad de que el rival lo empató dos veces y lo obligó a sudar la gota gorda para dejarlo en el camino.

Igual fue un partido que dejó heridos y lesiones para tener en cuenta, pero eso será para evaluar desde el sábado.

Ahora será tiempo de descansar, corregir defectos y focalizarse en Egipto. Pero eso puede esperar unos días. Antes está el gran festejo de los argentinos en Miami, la ciudad turística que recibió a la selección con los brazos abiertos y donde fue casi totalmente local.

Una gran prueba de carácter de la selección, una más en un ciclo brillante que no se detiene y que invita a seguir soñando. Con los ojos bien abiertos, pero soñando al fin.