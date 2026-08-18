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Universidad Católica o Estudiantes, en el camino de Central si sigue sigue en la Copa Libertadores

Chilenos y platenses juegan este martes la revancha en Santiago. En la ida igualaron 1 a 1 en La Plata

18 de agosto 2026 · 16:01hs
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Estudiantes y Universidad Católica igualaron 1 a 1 en La Plata y hoy definen en Santiago. El que pase podría ser rival de Central.

Estudiantes y Universidad Católica igualaron 1 a 1 en La Plata y hoy definen en Santiago. El que pase podría ser rival de Central.

Central jugará el jueves contra Corinthians la revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores. En el primer encuentro de la serie igualaron 0 a 0 en Arroyito y la vuelta se disputará en el Neo Química Arena, en San Pablo.

Una victoria por cualquier resultado le daría a Central el pasaporte a los cuartos de final, del mismo modo que una derrota lo dejaría afuera. En caso de que empaten en los 90 minutos, la serie tendrá que definirse por penales.

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Cómo seguiría la Copa Libertadores para Central

El ganador de esta serie se enfrentará en cuartos de final al vencedor de la llave entre Universidad Católica y Estudiantes, que jugarán este martes en Santiago el partido de vuelta. En la ida igualaron 1 a 1 en La Plata, la semana pasada.

El equipo chileno contará con la ventaja de la localía y cualquier triunfo le dará la clasificación a la siguiente fase. Simétricamente, la victoria le otorgaría el pasaporte a Estudiantes, lo que podría desembocar en un enfrentamiento entre equipos argentinos en caso de que Central llegue a la misma instancia.

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Universidad Católica juega sin Zampedri

En el partido de ida, Estudiantes fue más que Universidad Católica en su estadio y estuvo buena parte del partido en ventaja, aunque una jugada aislada sobre el final le permitió a un ex-Central, Fernando Zampedri, poner el 1 a 0. El entrerriano no jugará la revancha contra Estudiantes por acumulación de tarjetas amarillas.

Zampedri es la máxima figura y el goleador del equipo trasandino, conducido por otro argentino: Daniel Garnero. En La Plata el delantero tuvo algo de suerte, ya que pateó al arco desde bastante lejos, la pelota se desvió en un defensor de Estudiantes y se coló por encima del arquero Fernando Muslera.

Si Central y Estudiantes se enfrentaran en cuartos de final, el primer partido se jugaría en La Plata y la revancha en Arroyito. En cambio, si el que pasa es Universidad Católica se jugaría primero en el Gigante y después en Santiago.

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