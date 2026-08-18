Tenis: una agenda intensa destinada a los distintos niveles de formación

Las actividades organizadas por la Federación Santafesina de Tenis apuntan al crecimiento del tenis de Rosario y la región

Tenis. El torneo Promocional que se llevó a cabo en Roldán fue altamente convocante.

La actividad de la Federación Santafesina de Tenis (FST) volvió a ser intensa durante estos últimos días, con una amplia agenda de competencias destinada a los distintos niveles de formación. Los torneos reunieron a menores que comienzan a transitar sus primeras experiencias competitivas, junto con jóvenes que ya avanzan en el circuito nacional e internacional y buscan sumar puntos para sus respectivos rankings.

Un Sub 8/9 en Sorrento Open, un Promocional en Roldán, un Cosat Sub 14/16 y un ITF Sub 18 fueron las propuestas que convocaron a un importante número de jugadores.

El Sub 8 que se llevó adelante en el Sorrento Open, destinado a los más pequeños, correspondió a 3º JTI Tour Etapa Naranja que se disputó en la modalidad mixto.

El encuentro representó una nueva oportunidad para que los varones y mujeres continúen familiarizándose con el juego competitivo en un contexto acorde a su edad y nivel de desarrollo, en el que se adquieren herramientas relacionadas con el reglamento y dinámica de los partidos.

Leer más: La novedad con fuerte impacto en Central antes de la revancha con Corinthians en la Copa Libertadores

Luz Villarruel y Margarita Uviedo fueron campeonas en dobles en la Copa El Ombú.

Los resultados fueron:

Sub 8: 1º Lucas Novarese, 2º Eloy Juaristi, 3º Guido Tayardi y 4º Pedro Laiguera.

Sub 9: 1º Alfonso Diez, 2º Lucio Pérez, 3º Agustín Zappulla y 4º Dante Dedola.

Promocional de tenis en Roldán

El 4º Promocional, en tanto, que se llevó adelante en Roldán fue altamente convocante, por lo que se desarrolló en tres sedes: Schwank Tennise Center, Ceca Tenis y Sports Tenis.

Este tipo de torneos son importantes dentro del proceso formativo de los menores porque comienzan a incorporar aspectos propios de la competencia, como el manejo de los tiempos, la adaptación durante el juego y la toma decisiones bajo presión.

El certamen convocó alrededor de 200 jugadores para las categorías de varones y mujeres desde Sub 12 a Sub 18 y tuvo los siguientes resultados:

Varones

Sub 12: Joaquín Mut venció a Boris Veron 6/4 y 6/2.

Sub 14: Rocco Pauloni a Juan Lignon 3/6, 6/4 y 10/7.

Sub 16: Franco Diodati a Camilo Benavente 6/1 y 6/2.

Mujeres

Sub 12: Sofía Pérez Dalmagro superó a Bianca Playa 6/3 y 6/4.

Sub14: Lourdes Reguilon a Luzmila Ferrer 6/4 y 6/1.

Sub 16: Delfina Gadea a Valentina Mengarelli 6/3 y 6/2.

Leer más: Newell's: los pibes de la reserva se quedaron sin nada ante el Grana sobre el final

Cosat e ITF

Mientras que los jugadores que ya transitan el circuito nacional y buscan escalar posiciones en el ránking internacional tuvieron su oportunidad de competir en los torneos COSAT e ITF disputados en Villa María, Córdoba, en los que se pusieron en juego la Copa El Ombú y El Sauce.

Durante dos semanas de intensa actividad, los representantes de la Federación Santafesina de Tenis se midieron con tenistas de otros países, sumando rodaje en competencias de alto nivel, con muy buenos desempeños y logrando avanzar en las distintas instancias de cada uno de los certámenes.

Copa Ombú

Copa El Ombú /Cosat G3: en Sub 14, Margarita Uviedo, se consagró campeona en singles y también subió a lo más alto del podio en dobles junto a Luz Villarruel, quien alcanzó los cuartos de final en singles.

En Sub 16, Agustín Di Fulvio, fue finalista en dobles. Mientras que en el ITF J60, en Sub 18, Josefina López, alcanzó las semifinales en singles y la final de dobles.

Copa Sauce

Copa El Sauce/Cosat G3: en mujeres Sub 14 Margarita Uviedo ratificó su enorme desempeño y se volvió a consagrar campeona en single, mientras que en dobles alcanzó la final, en tanto que en Sub 16: Delfina Marshall logró los cuartos de final en singles y final de dobles, en tanto que Sara Schwank también llegó a cuartos en singles.

Por su parte en varones Sub 14: Pedro Robledo se metió en cuartos de final de singles y en Sub 16; Tomás Herrera también alcanzó los cuartos de final en individuales y fue finalista de dobles; mientras que Benicio Rodríguez escaló hasta los cuartos de final.

A su vez, en ITF J60, en Sub 18, Zaira Martínez, se ubicó en los cuartos de final de singles.