Reapareció Duhalde, criticó a Milei y dijo que Kicillof sería un buen candidato

"Así al país le va a ir cada vez peor", sostuvo el presidente sobre el rumbo del gobierno

El expresidente Eduardo Duhalde analizó la escena política argentina de cara a las elecciones de 2027 y sostuvo que Javier Milei debe cambiar el rumbo: "Así al país le va a ir cada vez peor", afirmó, además de destacar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como un buen candidato porque es "un hombre honesto".

Sobre Milei aseguró: "Lo que yo quiero es que este señor cambie, que entienda en algún momento que así al país le va a ir cada vez peor".

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El exmandatario definió a la gestión libertaria como "un gobierno de pelea", por lo que consideró que se encuentra "equivocado en su manera de manejarse", y también extendió las críticas al peronismo.

"Lo veo mal. Veo mal a los partidos, veo mal a todos los partidos. Inclusive al partido del gobierno lo veo mal", aseveró.

Si bien descartó estar al frente de una candidatura, Duhalde anunció que está trabajando en un proyecto político propio: "Creo que hay que armar una cosa distinta y la estamos armando".

"Estamos armando el Movimiento Productivo Argentino como partido político, con los instrumentos radicales y justicialistas", indicó.

Dijo que el proyecto apunta a los niveles nacional, provincial y municipal con un "programa para terminar con la corrupción estructural", y aclaró: "Yo ya tengo 84 años y, a esta edad, no está uno para gobernar, pero estoy para ayudar".

Respecto a qué dirigente ve para pelear en las elecciones del 2027, destacó a Kicillof como una persona "honesta".

"Kicillof me parece un hombre honesto y obviamente el gobierno lo tiene cortito", indicó, y opinó: "Me gusta como candidato, me gusta el candidato".