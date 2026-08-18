Denunció que su pareja salió de un ropero y lo atacó puñaladas cuando miraba Instagram en la cama El incidente sucedió en una casa de pasaje Lejarsa al 5700, en la zona sudoeste de Rosario. La presunta agresora fue demorada por la policía 18 de agosto 2026 · 09:42hs

Foto: Policía de Santa Fe. La mujer que fue denunciada por agredir a puñaladas a su pareja fue demorada por la policía

Un hombre de 36 años denunció que su pareja lo sorprendió cuando estaba en la cama "navegando” en su teléfono celular en la red social Instagram y lo atacó a puñaladas. Según ese testimonio, la agresora estaba escondida dentro de un ropero del dormitorio y aprovechó para atacar cuando el hombre estaba recostado.

La extraña agresión sucedió en los primeros minutos de este lunes en Lejarsa al 5700. Según fuentes oficiales, la policía acudió a ese lugar en principio tras una denuncia por un incidente que derivó en una persona herida de una puñalada en una discusión.

Efectivos del Comando Radioeléctrico de Rosario llegaron al lugar y se encontraron con un hombre que pedía auxilio desde el interior de una casa. Los policías tuvieron que romper la puerta en ese contexto de pedido de ayuda y así procedieron a la aprehensión de una mujer de 27 años quien tuvo que ser reducida ya que se encontraba con una chuchilla en las manos.

Cómo fue el ataque a puñaladas Según el reporte policial, el hombre que fue agredido declaró que todo sucedió cuando se encontraba acostado en la cama mirando la red social Instagram, cuando en forma sorpresiva su concubina salió del ropero y comenzó a agredirlo. De acuerdo con ese relato, la mujer se dirigió hacia la cocina y tomó dos cuchillas con las que lo hirió en parte del tórax y en la pierna izquierda.

>> Leer más: Violencia de género: un hombre agredió a su pareja y fue detenido con una pistola cargada Minutos después acudió al lugar personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), cuyo médico a cargo estableció que las heridas sufridas por Andrés B. eran leves y no representaban riesgo de vida. Igualmente fue derivado al Hospital Centenario para una mejor atención. La mujer agresora, en tanto, identificada como Micaela A., quedó demorada acusada de lesiones.