Cinco detenidos con un ladrillo de un kilo de cocaína envuelto con la insignia de Ferrari

El procedimiento se realizó en la zona sudoeste de Rosario a raíz de una denuncia por amenazas. La policía incautó un arma de fuego

Dos de los cinco detenidos por posesión de un ladrillo de un kilo de cocaína

El ladrillo de cocaína con la insignia de la famosa fábrica de autos

Agentes del Comando Radioeléctrico de Rosario detuvieron a cinco personas y secuestraron un ladrillo de cocaína que pesaba poco más de un kilo. La droga estaba empaquetada con la clásica insignia de Ferrari del "Cavallino rampante".

El procedimiento se realizó en la zona sudoeste de la ciudad de Rosario en el marco de una causa por amenazas calificadas, infracción a la ley de microtráfico y tenencia de arma de fuego.

Según fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad, se trata del segundo secuestro importante de material estupefaciente en pocos días, tras la incautación del pasado viernes de 3,435 kilogramos de marihuana en panes y en trozos compactos.

Los voceros indicaron que ayer, lunes, por la tarde, personal policial fue comisionado por la Central 911 a un pasillo de calle Nahuel Huapi al 3900, por un hecho de amenazas calificadas.

Dos de los cinco detenidos por posesión de un ladrillo de un kilo de cocaína Foto: Policía de Santa Fe.

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Arribados al lugar, los efectivos divisan a un grupo de personas que emprenden la fuga hacia un domicilio. Uno de ellos resultó aprehendido en el interior de la finca, mientras que los restantes tomaron los techos continuando la huida, aunque también fueron acorralados y terminaron arrestados.

Ladrillo con la insignia de Ferrari

Según el parte oficial, en el lugar de la primera aprehensión se logró el hallazgo de una bolsa de tela que contenía en su interior un ladrillo compacto de color amarillo, con la insignia Ferrari, de similares características a la cocaína, como también un arma de fuego, tipo revólver.

El arma incautada en el procedimiento en zona sudoeste Foto: Policía de Santa Fe.

La prueba de campo en la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones estableció que se trataba de 1,020 kilogramos de cocaína de pureza. En tanto que el procedimiento con los detenidos se trasladó a la Comisaría 6ta.

Los aprehendidos fueron identificados como Jesús Jonas Bautista S. de 16 años, Hernán Leonel T. (40), Joel Juan A. (19), Y. M. J. (14) y Ever Nahir E. (16). También se secuestraron tres teléfonos celulares que quedaron a disposición de la investigación judicial.