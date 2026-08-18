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Identificaron al hombre asesinado a balazos muy cerca del Complejo Penitenciario

En el mismo ataque también resultó herido un joven de 16 que está muy grave en el Hospital de Emergencias. El crimen sucedió en 27 de Febrero al 7800

18 de agosto 2026 · 07:04hs
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El Policlínico San Martín

Foto: La Capital / Archivo.

El Policlínico San Martín, donde recibieron al hombre baleado en 27 de Febrero al 7800. La víctima llegó sin vida

Fuentes oficiales confirmaron la identidad del hombre que fue asesinado a balazos ayer a la tarde en un pasillo de 27 de Febrero al 7800, muy cerca del Complejo Penitenciario de Rosario. Por el momento, no hay personas detenidas

La persona que falleció fue identificada como Valentín Ezequiel Díaz y tenía 24 años. Según la información preliminar, Diaz sufrió múltiples heridas de bala, fue trasladado al Policlínico San Martín, pero llegó sin vida.

En el mismo episodio también resultó herido de gravedad Eric Johan Z., de 26 años, quien fue asistido en el lugar del tiroteo por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que lo derivó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Según reportaron este martes los voceros señalaron que Eric Johan Z. quedó internado en la sala de cuidados intensivos del Heca y presentaba herida de bala en columna, se encontraba intubado con riesgo de vida.

Qué se sabe del crimen cerca del Complejo Penitenciario

El crimen sucedió alrededor de las 18 de ayer, en 27 de Febrero al 7800, muy cerca del Complejo Penitenciario ubicado en la zona sudoeste de Rosario. La secuencia del hecho no estaba del todo clara por el momento.

>> Leer más: Mataron a balazos a un hombre muy cerca del Complejo Penitenciario de Rosario

Las primeras informaciones señalaban que a esa hora ingresó una llamada a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de dos hombres heridos de bala en ese lugar.

La policía informó que una de las víctimas, Valentín Díaz, fue trasladada al Policlínico San Martín, donde fue declarado fallecido. El otro herido, a su vez, fue derivado al Heca donde está internado en sala de terapia intensiva.

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