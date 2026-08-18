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Innovación y ciencia en Rosario: desarrollan un test rápido de dengue

Es un logro de un equipo de investigación del Conicet, en el IBR. El prototipo podría estar listo en 2027. Cómo se usaría y con qué nivel de eficacia

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

18 de agosto 2026 · 16:28hs
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Los científicos del Conicet que trabajan incansablemente para lograr una nueva herramienta de testeo

Los científicos del Conicet que trabajan incansablemente para lograr una nueva herramienta de testeo

En los últimos años el dengue, enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti, se convirtió en un problema de salud importante en la Argentina. Incluso Rosario ha padecido brotes de esta enfermedad, que décadas atrás era prácticamente inexistente. Además de poner el foco en la prevención, es clave contar con herramientas de detección rápida, que no sean caras y puedan producirse en la región. Por eso, un equipo de investigadores del Conicet en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR), liderado por la científica rosarina Elisa Bolatti, desarrolla un nuevo test rápido para detectar el virus durante sus fases iniciales. El prototipo del innovador test podría estar listo el año que viene ya que acaban de recibir un apoyo económico sustancial para avanzar en este proyecto que puede cambiar la forma en la que se diagnostica la enfermedad.

El desarrollo local recibió el apoyo de la Fundación Williams, una reconocida organización ligada a la ciencia que entrega dinero para proyectos de investigación que tengan impacto en la vida cotidiana.

Para detectar la enfermedad en personas que tienen síntomas compatibles: fiebre, dolor detrás de los ojos, malestar general, en ocasiones manchitas en la piel, existen en la actualidad métodos como la PCR, que necesitan determinada infraestructura y personal capacitado para llevarlos a cabo. El objetivo del test del IBR es conseguir un test rápido, innovador y económico, "que pueda utilizarse en distintos niveles del sistema de salud para fortalecer la capacidad diagnóstica del país”, explicó Bolatti.

Cómo se desplegó la idea

Bolatti señaló a La Capital que "el trabajo que venimos haciendo con esta línea de investigación" se remonta a "varios años atrás cuando el doctor Diego Chouhy, hoy director de I+D de la empresa DETxMOL, comienza con la búsqueda de aptámeros (cadenas de ADN o ARN) para el reconocimiento de proteínas virales del HPV (virus de papiloma humano)".

La científica rosarina explicó cómo se "enlazan" muchas veces las investigaciones: "Durante la pandemia de Covid el equipo recibió financiamiento para trabajar en un prototipo de test rápido para el diagnóstico del virus que producía la enfermedad, el SARS-CoV-2". Si bien ese trabajose encuentra en sus últimas etapas de desarrollo "no se avanzó en su momento por falta de financiamiento". Pero a fines del año pasado "recibimos un subsidio de la Agencia Santafesina de Ciencia Tecnología e Innovación para comenzar a trabajar con el virus dengue. A principios de este año comenzamos con el diseño del prototipo y la obtención de las proteínas recombinantes para realizar los ensayos necesarios y luego obtuvimos el apoyo de Fundación Williams nos dará un impulso importante para avanzar en el desarrollo".

El 2027 en la mira

El objetivo, detalló la experta, "es avanzar hacia un prototipo funcional durante 2027". La posibilidad de seguir ese camino y culminarlo con éxito "dependerá principalmente de que logremos avanzar con las etapas necesarias para que el sistema funcione adecuadamente en muestras clínicas y de contar con los recursos humanos que puedan llevar adelante la investigación, como becarios o estudiantes de grado". Si los resultados son satisfactorios, sigue la validación y, posteriormente, la producción.

¿Cómo es el test?

La principal característica que buscamos _indica Bolatti_ es desarrollar un test rápido, simple y accesible para la detección del dengue, "que pueda utilizarse cerca del lugar donde se encuentra el paciente y que no requiera equipamiento de alta complejidad". La innovación "está en utilizar moléculas de reconocimiento diferentes a las que se vienen usando en los test ya disponibles en el mercado, una alternativa con gran potencial para el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas".

En principio, este desarrollo está pensado principalmente como una herramienta para el sistema de salud, especialmente para centros de atención primaria y otros ámbitos donde se necesiten diagnósticos rápidos sin requerir equipamiento de alta complejidad, y no como test casero.

¿Cómo se usaría?

La idea "es que su uso sea similar al de otros test rápidos que ya se encuentran disponibles en el mercado: un procedimiento sencillo, que permita obtener un resultado en poco tiempo y sin necesidad de equipamiento de alta complejidad".

El equipo de trabajo que día a día da un paso más en este desarrollo innovador incluye a investigadores, becarios y estudiantes del IBR y de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR, junto a profesionales e investigadores de la empresa DETxMOL.

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