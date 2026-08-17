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En Santa Fe aumentaron casi un 77 % los reclamos por servicios financieros

La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor reveló que entre enero y julio recibió 1.841 quejas en ese rubro, un 76.9 % más respecto del mismo período en 2025

17 de agosto 2026 · 15:10hs
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La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor recibió entre enero y julio de 2026

Foto: Gobierno de Santa Fe

La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor recibió entre enero y julio de 2026, 7.465 denuncias vinculadas a relaciones de consumo

La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor de Santa Fe presentó un balance de las actuaciones realizadas en los primeros siete meses de 2026, y en ese informe quedó expuesto que de las 7.465 denuncias que se recibieron entre enero y julio, 1.841 correspondieron a quejas por servicios financieros.

El organismo señaló también que del total de expedientes finalizados, 595 casos concluyeron con acuerdos entre las partes, “reforzando así los mecanismos de resolución de conflictos a través de una gestión eficiente, productiva y transparente”, señalaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Con relación a los 1.841 reclamos recibidos por servicios financieros, entre los principales motivos de denuncias se destacan el incumplimiento total en la prestación de servicios (33,49 %); le siguen las cláusulas abusivas, el incumplimiento de ofertas y la falta de baja de servicios (19,97 %); el cumplimiento parcial de la prestación (17,2 %) y por último las estafas (15,67 %). Luego, le suceden los servicios de comunicaciones.

Reclamos comparados con 2025

En comparación con el mismo período del año anterior, los primeros meses de 2026 mostraron un aumento significativo en la cantidad de reclamos. El volumen registrado entre enero y julio equivale al 76,9 % del total anual de denuncias recibidas durante todo 2025, lo que evidencia un crecimiento sostenido en el uso del sistema por parte de la ciudadanía y una mayor confianza en los mecanismos provinciales de protección. Además, julio fue el mes con mayor cantidad de reclamos en lo que va del año, concentrando el 13,4 % de las denuncias registradas en 2026.

>> Leer más: Defensa del Consumidor alertó por un salto de reclamos en Rosario: crecieron 43% en cuatro meses

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que “se tomó la decisión, con mayor fuerza post Reforma Constitucional con el gobernador Maximiliano Pullaro de jerarquizar la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor y ponerla al servicio de la gente. Cada denuncia recibida y cada acuerdo alcanzado es una respuesta concreta del Estado provincial a los santafesinos para cuidar sus derechos”.

Fiscalizaciones en Santa Fe

En paralelo con la gestión de denuncias, la Dirección Provincial reforzó las tareas de control. Entre abril y julio se realizaron 1.165 fiscalizaciones e inspecciones en 28 localidades, enfocadas en tres ejes prioritarios: seguridad alimentaria, transparencia en los precios y control de instrumentos de medición. Al mismo tiempo, el equipo de la dirección participó activamente del programa Santa Fe Acá, una iniciativa que facilita el acceso a servicios y políticas públicas a la ciudadanía a través de un despliegue territorial de operativos de cercanía.

Como resultado de estas intervenciones, se iniciaron actuaciones administrativas y expedientes que permitirán garantizar los derechos del consumidor, fortaleciendo las acciones de control y el cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, el organismo continúa desarrollando las fiscalizaciones previstas por la Ley Provincial N° 13.712, avanzando en la rubricación de los libros de quejas de las entidades financieras con presencia en Santa Fe.

Modernización y fortalecimiento institucional

Durante los primeros siete meses del año, la Provincia avanzó en distintas acciones destinadas a mejorar la protección efectiva de los consumidores mediante la organización del primer Consejo Federal de Comercio Interior y del Consejo Federal del Consumo, la firma de un convenio de capacitación con la Asociación Civil para la Protección y Educación del Consumidor (Apreco), y el avance en el desarrollo del Sistema de Protección de la Persona Consumidora de la Provincia de Santa Fe, una iniciativa que busca modernizar los procedimientos administrativos, agilizar la gestión de los reclamos y brindar respuestas cada vez más eficientes a la ciudadanía.

>> Leer más: Unos 800 reclamos de personas con deudas llegaron a la Oficina Municipal de Consumidores

La Provincia trabaja además en la interoperabilidad del sistema con las OMIC (Oficinas Municipales de Información al Consumidor) de todos los municipios y comunas, para unificar criterios y respuestas en todo el territorio. “Queremos contar con procedimientos más ágiles, criterios comunes y herramientas que nos permitan ofrecer respuestas eficientes”, aseguró Valeria Schvartz, directora provincial de Defensa del Consumidor, y agregó “la cercanía y la protección de los derechos de los consumidores es una política de Estado en toda la provincia”.

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