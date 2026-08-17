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Una ráfaga de viento hizo volar un inflable en Córdoba: dos chicos resultaron heridos

Ocurrió el domingo en un parque de la localidad cordobesa de Cruz del Eje. Los menores tuvieron traumatismo leve de cráneo

17 de agosto 2026 · 21:04hs
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Una ráfaga de viento hizo volar un inflable en Córdoba: dos chicos resultaron heridos

Una fuerte ráfaga de viento hizo volar un tobogán inflable instalado en un parque de la localidad cordobesa de Cruz del Eje, en momentos en que varios chicos se encontraban jugando en el lugar. Dos menores fueron arrastrados por el inflable, sufrieron golpes en la cabeza y debieron ser atendidos en un hospital de la zona.

El episodio ocurrió en la tarde del domingo, en el Parque de la Democracia de Cruz del Eje, cuando se levantó una sorpresiva ráfaga de viento que arrastró un juego inflable de unos tres metros.

Varios chicos que jugaban en el inflable cayeron al piso, y dos en particular sufrieron golpes en la cabeza, por lo que fueron atendidos en el Hospital Aurelio Crespo. El parte médico indicó que presentaron traumatismo leve de cráneo y quedaron bajo observación.

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