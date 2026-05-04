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El Colo Ramírez hace honor al 99 y cerró el semestre de Newell's con más gritos de gol

Vélez lo empezó ganando y lo igualó Newell's de nuevo con el Colo Ramírez, el de los goles importantes en este cierre de semestre mejor de lo esperado

4 de mayo 2026 · 22:18hs
El Colo Ramírez ya palpita el desenlace tras la asistencia de Mazzantti. Fue el gol del empate de Newells ante Vélez.

Virginia Benedetto

El Colo Ramírez ya palpita el desenlace tras la asistencia de Mazzantti. Fue el gol del empate de Newell's ante Vélez.

Hasta el encuentro con Unión en Santa Fe era tan gris el momento leproso que el goleador del Apertura era el zaguero central Oscar Salomón, el que estuvo más afuera que adentro de la cancha por lesiones musculares. Pero desde ahí las cosas se fueron acomodando tanto para Newell’s que el máximo artillero terminó siendo un centrodelantero. Como debe ser. Y eso que jugó poco: el Colo Ramírez. Clave de nuevo en el empate ante Vélez en Liniers y siempre entrando desde el banco.

Es cierto, los goles no fueron tantos, pero sí de los importantes y sirvieron para asentar esta levantada final en el semestre que le permiten a Newell’s irse de vacaciones con otro ánimo.

Y que el Colo Ramírez haya sido el autor también abre un nuevo abanico de expectativas para un jugador que cuando llegó fue un flash, que se apagó, se fue, volvió porque no quedaba otra, no empezó bien ni el año ni el ciclo con Kudelka y finalmente fue apareciendo cuando se lo precisaba.

El Colo Ramírez empezó en su Santa Fe querido

Lo hizo en Santa Fe, donde hizo su único hat-trick en el 2024 en ese inicio espectacular del Newell's de Mauricio Larriera para darle al cabo el triunfo sobre Unión por 3 a 2, marcando el tercero por estar atento y no dar por perdida una jugada intrascendente.

Repitió en el difícil empate de local ante Instituto, cuando la primera que tocó cuando ingresó la mandó a guardar con calidad, cruzando la pelota ante la salida del arquero.

>>Leer más: Newell's tuvo un buen cierre en Liniers, le empató al duro Vélez y hasta pudo ganarlo

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Y en Liniers definió bárbaro cuando recibió de Walter Mazzantti y. entrando por el punto del penal, la colocó a la izquierda de Montero, que salía a atorarlo desesperado.

Fue con suspenso, porque el asistente lo anuló y hubo que recurrir al VAR para comprobar que el 99 partió habilitado.

Las otras chances y goles anulados

Y eso que, apenas entró en el inicio del complemento, recibió una asistencia magnífica del mismo Mazzantti e intentó definir cruzado como ante Instituto, pero sin la fuerza suficiente, dándole tiempo a la reacción de Montero, que la atrapó.

Hubo más del Colo y de nuevo el asistente lo amargó, aunque esta vez con razón. Pelotazo largo desde la defensa leprosa, corrida de Ramírez para quedar mano a mano con Montero y remate de emboquillada para el segundo que fue bien anulado.

Sobre los 31’, una nueva asistencia de Mazzantti lo encontró llegando más exigido y le ganaron justo cuando intentaba definir.

>>Leer más: Newell's jugará con una sola modificación contra Vélez en el Amalfitani

El gol que se gritó con todo y se quedó atragantado

Y sobre los 42’ del complemento, después de que Montero le sacara el gol a Luciano Herrera, llegó el córner desde la izquierda, pasado, que Armando Méndez metió adentro y el Colo Ramírez mandó a la red.

Todo Newell’s lo festejó como loco, pero el veredicto del VAR le dio un mazazo anulando la conquista por offside, claro del uruguayo, al que casi le comete penal Joaquín García.

El ingreso del Colo y de Jerónimo Gómez Mattar revitalizó a Newell’s en un complemento donde tuvo las mejores oportunidades y se acercó a la victoria ante un equipo fuerte y clasificado en el tercer lugar de su zona para disputar los playoffs.

El equipo dio un paso al frente y el Colo Ramírez, que hizo todos los goles ingresando desde el banco después de que en su primer partido Frank Kudelka le diera la cinta de capitán en el clásico, vienen respondiendo con lo que parecía haberse olvidado: los goles.

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