Del Colo Ramírez al Colo Ramírez: el logro a defender por Newell's en el final del torneo Apertura

Parece mentira, pero este Newell's que anduvo a los tumbos, que sembró el miedo en serio a pelear el descenso, logró hilvanar un buen invicto en las últimas cinco fechas del torneo Apertura. Y si se considera la última vez que pasó algo semejante, el Colo Ramírez fue protagonista.
El uruguayo Juan Ignacio Ramírez llegó al Parque a comienzos de 2024 y lo hizo de excelente forma, lo mismo que el entrenador que lo pidió especialmente, su compatriota Mauricio Larriera.
Fue una racha de cuatro triunfos al hilo el inicio de la Copa de la Liga Profesional 2024, lo que generó una tremenda ilusión al pueblo rojinegro. Y el Colo Ramírez empezó a pagar la gran inversión que se hizo por él de entrada, con gritos ante Lanús, Belgrano y el inolvidable hat-trick en Santa Fe ante Unión. Después llegaría el 0-4 de local con Racing, el viaje a Miami y ya nada fue igual.
De la última racha de Newell's a esta
Esa fue la última racha importante de Newell's y recién ahora con Frank Kudelka, en el peor momento que se recuerde en mucho tiempo en el Parque, logró inclusive superar en cuanto a la cantidad de partidos, no así en la de puntos. Aquellos fueron 12 puntos, la totalidad de los disputados, y ahora 11, con 3 victorias (Gimnasia de Mendoza de local, Central Córdoba y Unión de visitante) y 2 empates (San Lorenzo e Instituto en el Coloso).
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Y como aquella vez en que el Colo descolló, después de sus enormes vaivenes, de su partida y de un regreso que no terminó de conformar, volvieron a aparecer sus goles en el momento indicado.
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Como si el estadio 15 de Abril no le trajera muy buenos recuerdos, empezó a marcar ahí en el 3 a 2. Precisamente, hizo el tercero que en ese momento era 3-1, por lo que terminó siendo el de la victoria.
Así en Santa Fe como en el Coloso
Y en la última fecha, entró y en la primera que tocó la mandó a guardar para empatar un partido difícil de local ante Instituto. Dos goles de los importantes, para una racha que se estiró y un reseteo personal en el Parque.
Apenas pisó Newell's de nuevo, Kudelka le dio la cinta de capitán en el clásico y a punto estuvo de marcar dos veces en el inicio del partido. No fue, se diluyó y parecía volver al ostracismo, pero en las dos últimas fechas dio el presente.
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La racha leprosa y del Colo Ramírez van de la mano. Ante Vélez, en el cierre del torneo en Liniers ante el duro Vélez, tratarán de refrendarlas.