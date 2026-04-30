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Del Colo Ramírez al Colo Ramírez: el logro a defender por Newell's en el final del torneo Apertura

El equipo de Kudelka construyó una racha de cinco partidos invicto en el torneo Apertura, superando la de inicios de 2024. En ambas, el uruguayo se destacó

30 de abril 2026 · 17:13hs
El Colo Ramírez celebra el gol en Santa Fe

Sebastián Suárez Meccia

El Colo Ramírez celebra el gol en Santa Fe, ante Unión, el del triunfo de Newell's, seguido de Gómez Mattar. Ante Instituto asistió el juvenil y el 99 empató.

Parece mentira, pero este Newell's que anduvo a los tumbos, que sembró el miedo en serio a pelear el descenso, logró hilvanar un buen invicto en las últimas cinco fechas del torneo Apertura. Y si se considera la última vez que pasó algo semejante, el Colo Ramírez fue protagonista.

El uruguayo Juan Ignacio Ramírez llegó al Parque a comienzos de 2024 y lo hizo de excelente forma, lo mismo que el entrenador que lo pidió especialmente, su compatriota Mauricio Larriera.

Fue una racha de cuatro triunfos al hilo el inicio de la Copa de la Liga Profesional 2024, lo que generó una tremenda ilusión al pueblo rojinegro. Y el Colo Ramírez empezó a pagar la gran inversión que se hizo por él de entrada, con gritos ante Lanús, Belgrano y el inolvidable hat-trick en Santa Fe ante Unión. Después llegaría el 0-4 de local con Racing, el viaje a Miami y ya nada fue igual.

De la última racha de Newell's a esta

Esa fue la última racha importante de Newell's y recién ahora con Frank Kudelka, en el peor momento que se recuerde en mucho tiempo en el Parque, logró inclusive superar en cuanto a la cantidad de partidos, no así en la de puntos. Aquellos fueron 12 puntos, la totalidad de los disputados, y ahora 11, con 3 victorias (Gimnasia de Mendoza de local, Central Córdoba y Unión de visitante) y 2 empates (San Lorenzo e Instituto en el Coloso).

>>Leer más: Newell's le pudo empatar a Instituto en el final con gol del Colo Ramírez

Y como aquella vez en que el Colo descolló, después de sus enormes vaivenes, de su partida y de un regreso que no terminó de conformar, volvieron a aparecer sus goles en el momento indicado.

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Como si el estadio 15 de Abril no le trajera muy buenos recuerdos, empezó a marcar ahí en el 3 a 2. Precisamente, hizo el tercero que en ese momento era 3-1, por lo que terminó siendo el de la victoria.

Así en Santa Fe como en el Coloso

Y en la última fecha, entró y en la primera que tocó la mandó a guardar para empatar un partido difícil de local ante Instituto. Dos goles de los importantes, para una racha que se estiró y un reseteo personal en el Parque.

Apenas pisó Newell's de nuevo, Kudelka le dio la cinta de capitán en el clásico y a punto estuvo de marcar dos veces en el inicio del partido. No fue, se diluyó y parecía volver al ostracismo, pero en las dos últimas fechas dio el presente.

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La racha leprosa y del Colo Ramírez van de la mano. Ante Vélez, en el cierre del torneo en Liniers ante el duro Vélez, tratarán de refrendarlas.

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