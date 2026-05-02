Newell's se prepara con modificaciones para el último partido en el Apertura

Ante Vélez, Frank Kudelka debe reemplazar al lesionado Oscar Salomón. La chance del Colo Ramírez, autor de 2 goles en los últimos partidos, de ser titular

Frank Kudelka se arremanga. Tiene que meter mano en la formación de Newell's.

Newell's entrenó este sábado y tiene por delante una última práctica, el domingo por la mañana, antes de emprender el viaje a Buenos Aires para quedar concentrado a la espera del partido contra Vélez en Liniers. Este último partido de la Lepra en el torneo Apertura será con cambios en la formación titular. Se esperan entre 2 o 3.

Oscar Salomón quedó descartado por un desgarro en el bíceps crural del muslo derecho y el entrenador Frank Kudelka tiene la obligación de reemplazarlo.

Fabián Noguera fue el zaguero que ingresó cuando Salomón debió retirarse por la lesión a los 5' del partido de la fecha pasada frente a Instituto.

Noguera cometió fallas durante el encuentro jugado en el Coloso. Entre otros errores , perdió a Matías Tissera por detrás en la jugada del gol de Instituto.

Por lo tanto, no hay que descartar que el elegido para jugar de titular sea Nicolás Goitea, quien permaneció en banco contra La Gloria

Kudelka además tendrá a disposición a Bruno Cabrera, recuperado de un desgarro en el recto anterior del muslo derecho. Pero el defensor corre en desventaja por el puesto de segundo marcador central.

Entre el Zorro Cóccaro o el Colo Ramírez

El gran dilema es el responsable del puesto de centrodelantero. Matías Cóccaro fue el nueve titular contra Instituto y el que siempre empezó desde el inicio cuando el físico no lo relegó.

Pero Juan Ignacio Ramírez entró en el segundo tiempo contra el equipo cordobés y señaló el gol del empate. Y en el encuentro anterior sucedió lo mismo. Ingresó desde el banco y convirtió el definitivo 3 a 1 sobre Unión.

Para un equipo que no tiene entre sus virtudes llegar al gol, es importante que un delantero ande derecho frente al arco. Es lo que le está pasando al Colo Ramírez. Una razón para pensar que lo pueden meter desde el inicio en reemplazo del Zorro Cóccaro.

Otra variante posible en el conjunto rojinegro es la presencia de Luciano Herrera por Walter Núñez, que tuvo un flojo partido ante Instituto.

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Hasta la lesión, el titular en ese puesto era Franco García. Si bien el futbolista evolucionó de una distensión muscular en el isquiosural de la pierna derecha y formará parte de los concentrados, es probable que vaya al banco.

Tanto Bruno Cabrera como Franco García comenzaron a entrenar con normalidad desde el lunes pasado y están preparados para el regreso.

El once de Newell's

El equipo tentativo de Kudelka: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Luciano Herrera; Matías Cóccaro o Juan Ignacio Ramírez.