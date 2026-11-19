El coordinador general, Gustavo Tognarelli, confirmó que hubo un problema con un integrante del cuerpo técnico Canalla y que se arrojaron algunas piedras, aunque aclaró que "no pasó a mayores"

Las semifinales entre Newell's y Central se vieron empañadas por un incidente sobre el final de la jornada.

Los clásicos de juveniles entre Newell's y Central disputados en el predio de Malvinas Argentinas se vieron empañados por un incidente que generó un mayor que aún no fue identificado pero que pertenecía a la entidad Canalla. Todo se desarrollaba con total normalidad a lo largo de los seis partidos disputados, cuando se registró una agresión por parte de un integrante del cuerpo técnico visitante a uno del local y esto motivó que la jornada futbolística se viera empañada.

Si bien los chicos disputaron los juegos con total normalidad y la rivalidad natural por los colores, en el último juego "se armó un problema con un integrante del cuerpo técnico de Central, pero no hubo nada más que eso. Un manotazo y algunas piedras arrojadas desde afuera del predio (de los visitantes), pero no pasó a mayores", comentó en diálogo con Ovación el coordinador general de las divisiones inferiores, Gustavo Tognarelli , quien destacó el comportamiento general y, sobre todo, el de los jugadores (chicos de una decena de años).

"Hay chicos de ambos clubes que se conocen de las escuelas y a este nivel la idea es que se diviertan y festejen, nada más que eso", expresó Tognarelli, tras la jornada en la que Newell's se quedó con las semifinales del Torneo Solidario que se disputó el martes en el predio donde jugó nada menos que Lionel Messi.

Como muchas veces sucede en estos casos, lo que debe ser una fiesta de disfrute para los chicos que recién están dando sus primeros pasos en el fútbol resulta empañada por los mayores: en este caso habría sido un técnico, y en otras ocasiones por padres de los jóvenes que solo intentan jugar y defender los colores de sus clubes. Pero con la violencia lejos del pensamiento.

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Si bien no debería ser así, uno de los grandes problemas en el fútbol infantil está focalizado en los mayores que concurren a ver a sus hijos, un detalle resaltado en más de una ocasión por entrenadores y, sobre todo, árbitros que dirigen en las categorías infantiles. Lidiar con la furia de padres y madres es un extra cada fin de semana.

Messi sobre la presión de los padres a los chicos

Precisamente, este problema que data desde hace mucho tiempo fue abordado durante una charla con estudiantes en Oviedo por el propio Messi, quien opinó: “Hay muchos chicos que tienen una presión enorme de los padres. No se dan cuenta de que, en vez de ayudarlos, les están haciendo un mal”.

"Hay que saber perder, pero también ganar", fue otro claro mensaje que brindó nada menos que el mejor jugador del mundo y que, precisamente, dio algunos de sus primeros pasos en el césped del predio de Malvinas, donde este martes se produjo el disturbio.

Por otro lado, la final del torneo la disputarán dos equipos de Newell's. Al tratarse del mismo club aún no se definió la fecha, pero podría ser la semana próxima, según se informó desde la entidad.