La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario

Alejandra Monteoliva envió un mensaje destinado a todos los efectivos de las fuerzas federales desde el Comando Unificado de Rosario.

25 de diciembre 2025 · 10:28hs
Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva compartió un particular saludo navideño. A la medianoche, la funcionaria envió un mensaje destinado a todos los efectivos de las fuerzas federales desde el Comando Unificado de Rosario.

Monteoliva, que hace menos de un mes reemplazó a Patricia Bullrich en el Gabinete de Javier Milei, tenía previsto además recorrer algunos barrios de la ciudad. La ministra estuvo con el secretario de Seguridad Martín Ferlauto, el director de Normativa y Enlace Judicial Germán Pugnaloni, y el comandante Claudio Brilloni, jefe de Gendarmería Nacional.

Por otra parte, en sus redes sociales, también hizo una publicación. "¡Muchas felicidades y bendecida Navidad para todos! Que sea un renacer de esperanza, fe y unión", fue el texto que acompañó al breve video donde se la puede ver a la cordobesa agradeciendo el trabajo y el compromiso de los efectivos.

Quién es Alejandra Monteoliva

De 55 años, Alejandra Monteoliva es oriunda de Córdoba y egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de dicha provincia. También realizó una maestría en Colombia, país en el que trabajó como consultora en diferentes organizaciones durante 19 años, incluyendo la Policía Nacional de Colombia, donde se desempeñó en el área de formación.

En 2012 fue designada como ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba, durante la gestión de José Manuel de la Sota, pero renunció un año despúes, luego del acuartelamiento policial ocurrido en diciembre de 2013, un hecho que marcó la administración de la Sota y que tuvo grandes consecuencias políticas.

Patricia Bullrich junto a Alejandra Monteoliva, quien estará al frente del ministerio de Seguridad

Su primer paso por el gobierno nacional ocurrió en 2015, también de la mano de Patricia Bullrich, quien la designó como directora nacional del Sistema de Información Criminal del Ministerio de Seguridad, durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos).

Hasta hace un mes, Monteoliva se desempeñaba como Secretaria de Seguridad Nacional de Bullrich (una virtual viceministra) desde diciembre de 2023, y desde ese puesto tuvo un rol importante en el desarrollo del Plan Bandera, un programa del gobierno nacional para combatir al narcotráfico en Rosario.

