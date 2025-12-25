La Capital | Ovación | PSM Fútbol

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA

En Puerto San Martín no hay vacaciones y el 4 de enero PSM Fútbol inicia la 3ª ronda en el Regional Amateur. Cuándo vuelve a jugar el resto.

25 de diciembre 2025 · 21:18hs
PSM Fútbol

PSM Fútbol, el equipo de Punta Quebracho, que sigue avanzando en el torneo Regional Amateur de AFA, que conducirá a cuatro equipos al torneo Federal A.

Todo el mundo por esta época en el fútbol argentino está de vacaciones o pronto para iniciar una pretemporada. La competencia terminó y el reinicio está lejos. Pero no es el caso para los equipos de AFA que disputan el Regional Amateur. Como PSM Fútbol, que el 4 e enero ya estará en la cancha.

El equipo de Puerto San Martín tratará de llegar nada menos que al Federal A, tercera categoría nacional, paralela a la Primera B. Será el primero de la región.

El Regional Amateur es siempre el último torneo que se inicia en el año y pese a la enorme cantidad de equipos, en realidad no se precisan tantos partidos para lograr uno de los cuatro ascensos.

El torneo está dividido en 8 regiones, cada una tendrá un finalista y luego se harán cuatro cruces de los que saldrán los cuatro que ascenderán al Federal A.

El recorrido de PSM Fútbol

PSM Fútbol ya ganó su zona en la Región Litoral Sur, disputando cuatro partidos, ante Coronel Aguirre y Unión de Álvarez, ida y vuelta. Luego venció en el primer playoffs a Racing de Teodelina, por lo que hasta ahora completó 6 partidos.

Ahora, por la Región Litoral Sur en su tercera ronda, PSM Fútbol enfrentará, primero de local y luego de visitante, el 4 y 11 de enero a Sarmiento de Maggiolo, en lo que serán cuartos de final.

>>Leer más: Torneo Regional: con un bochornoso final, PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre y pasó de fase

Para ganar la región le quedarán cuatro encuentros más, dos de semifinales y dos de final. Y una más para ascender, ya que será a partido único. Es decir, jugó 6 partidos y le quedan 7 para aspirar al Federal A.

En caso de superar a Sarmiento, enfrentará al vencedor de Colón de San Justo y un ex B Nacional, Ben Hur de Rafaela. Las otras dos llaves de cuartos de final de la Litoral Sur la jugarán Sanjustino de San justo v. Atlético María Grande y Juventud Unida de Gualeguaychú o Lanús de Concepción del Uruguay (suspendido por incidentes) v. Defensores de Pronunciamiento.

Qué pasa con los otros torneos

Habrá que ver, eso sí, qué pasa con los jugadores de Argentino que fueron a jugar a PSM Fútbol y que deben regresar a barrio Sarmiento. Es que el torneo de Primera C, que tiene a Central Córdoba y el debut de Leones FC, arranca el 21 de febrero. La pretemporada no se inició aún y, en caso de que PSM llegue a la última instancia, la final por el ascenso al Federal A será el 15 de febrero.

El 7 de febrero arranca la Primera Nacional, que tiene a Colón y de nuevo a Atlético Rafaela como los representantes de Santa Fe. Y el 10 de marzo se iniciaría el Federal A que cuenta con los santafesinos 9 de Julio de Rafaela y Sportivo Las Parejas, y podría contar con uno más proveniente del Regional Amateur.

La primera división empieza para Newell’s, Central y Unión el 23 de enero. Y la Copa Argentina aún no tiene fecha de iniciación, pero involucrará, además de a canallas, leprosos y tatengues, a Atlético Rafaela.

Por supuesto, Central se llevará la mayor agenda, con la final en la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones aún sin fecha, y la Copa Libertadores que iniciará en abril.

