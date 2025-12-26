La Capital | Ovación | Newell's

La dirigencia de Newell's piensa en un partido amistoso para que puedan ir los hinchas

Mientras se define el plantel para la temporada 2026, el Rojinegro prepara un encuentro para que socios e hinchas puedan paliar la falta de fútbol

26 de diciembre 2025 · 17:24hs
La dupla técnica de Newells se presentaría ante la sociedad Leprosa en un amisotoso en el Parque.

La dupla técnica de Newells' se presentaría ante la sociedad Leprosa en un amisotoso en el Parque.

A diferencia de otras pretemporadas, donde habitualmente tanto las dirigencias como los cuerpos técnicos evitaban el contacto con el periodismo o los hinchas, la nueva cúpula de Newell's sumado al debutante cuerpo técnico encabezado por Favio Orsi y Sergio Gómez, pretenden abrir las puertas para futuros amistosos.

Mientras se evalúan los rivales, la idea dirigencial es realizar el viernes 16 de enero un encuentro amistoso en el mismísimo Coloso del Parque, a puertas abiertas tanto para el socio e hincha en general, como también para el periodismo.

Esto serviría, además de un primer contacto del equipo y del nuevo cuerpo técnico con la gente en este nuevo proceso que comenzó el último 14 de diciembre con la victoria de Ignacio Boero, la posibilidad de juntar algo de dinero en momentos donde el receso del fútbol hace un daño importante en la economía de todos los clubes del fútbol argentino.

Las opciones que se manejan por estas horas son equipos cercanos a Rosario, ya que los clubes que se evalúan con los santafesinos Colón o Unión o los cordobeses Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto. La definición llegaría en las próximas horas.

Nicolás Laméndola, otro de los futbolistas apuntados en la Lepra

Mientras se sigue trabajando en la llegada de refuerzos y también en la depuración del plantel profesional, se conoció desde Tucumán en las últimas horas que la gerencia de fútbol Rojinegra encaró charlas por el extremo de Atlético Tucumán, Nicolás Laméndola.

El delantero, de 27 años, de buen trabajo el último 2025, extendió su contrato con el Decano y podría salir con un préstamo con opción de compra, aunque la idea del conjunto del norte del país es tratar de venderlo. Otro de los interesados es Lanús.

Gómez Mattar en acción, en un partido contra Belgrano. El jugador firmará un nuevo contrato con Newells, hasta diciembre de 2027.

Una de las joyas de Newell's está a punto de extender su contrato hasta diciembre de 2027

Un jugador surgido de Newells podría emigrar a Uruguay este verano.

Salió de Newell's, no hizo pie en el fútbol argentino y suena en Nacional y Peñarol

De cara al Apertura 2026, Newells anunció los precios de la venta de abonos a platea.

Newell's dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026

ian Glavinovich regresó a Newells después de su paso por la MLS. Dijo que, más allá de una lesión que lo obligó a parar, la experiencia allí fue muy buena. 

Ian Glavinovich: "Vengo renovado y con buenas energías para 2026"

