Los controles de festejos de Navidad conformaron al municipio: "Balance muy positivo"

Rosario tuvo cuatro eventos masivos en una noche y sólo se registraron cinco test de alcoholemia positivos

25 de diciembre 2025 · 12:35hs
Los agentes trabajaron frente a la plaza del Foro en la madrugada de Navidad.

Foto: Municipalidad de Rosario.

Los agentes trabajaron frente a la plaza del Foro en la madrugada de Navidad.

A pesar de la tormenta, una gran cantidad de personas concurrió a distintas fiestas este jueves a la madrugada y los operativos de control de Navidad dieron resultados satisfactorios para las autoridades locales. "La verdad que el balance es muy positivo", señalaron desde la Municipalidad de Rosario.

En total se organizaron cuatro eventos masivos con autorización del Estado en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo al registro oficial, sólo hubo cinco vehículos remitidos por consumo de alcohol a raíz de los test que se hicieron en puntos fijos y móviles.

Por otra parte, la Navidad en Rosario concluyó con cinco personas lesionadas debido al uso de pirotecnia. Voceros del municipio aclararon que todos los casos tienen diagnósticos leves.

¿Cómo fue el operativo de control en Navidad?

El secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera, se mostró conforme con la labor en los operativos monitoreados desde el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior). Además del movimiento del tránsito y el examen de ealcoholemia, los agentes se dedicaron a prevenir convocatorias espontáneas para fiestas clandestinas. El único evento de este tipo tuvo lugar en Mitre y Garibaldi, donde lograron disuadir a un grupo de 50 personas que se habían reunido en la calle.

"Recorrimos e inspeccionamos distintos espacios públicos en donde habitualmente se juntaban jóvenes a festejar", apuntó el funcionario municipal. A continuación, concluyó: "No tuvimos grandes inconvenientes. Parte de eso se debió al buen funcionamiento que tuvieron los grandes festejos habilitados”.

>> Leer más: Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad

En lo que respecta a los eventos masivos, el municipio y la Policía de Santa Fe supervisaron una de las mayores convocatorias en el Autódromo de Rosario, donde concurrieron unas 12.000 personas. La misma labor se diagramó para controlar las fiestas en el country del Club Provincial, el Hipódromo Parque de la Independencia y la Playa de la Música.

Los agentes se repartieron en distintos puntos del mapa para evitar grandes encuentros no autorizados en espacios públicos. El plan consistió en recorrer preventivamente lugares como la costanera central, cerca del bar Río Mío, la plaza Buratovich en el barrio Echesortu, La Florida, Parque Field y las Cuatro Plazas. Mientras tanto, la noche concluyó sin resultados positivos en los test de narcolemia que hicieron los inspectores de tránsito.

