Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

El ganador tiene dos opciones: cobrar en efectivo algo menos de la mitad del pozo o recibir unos 60 millones de dólares por año hasta 2055

Una boleta de Powerball comprado en una estación de servicio fuera de Little Rock, Arkansas, ganó un gran premio de 1.817 millones de dólares en el sorteo de Nochebuena del miércoles, poniendo fin a la racha de tres meses de la lotería sin un ganador del pozo principal.

Los números ganadores fueron 04, 25, 31, 52 y 59, con el número de Powerball 19. La boleta ganadora fue vendida en un Murphy USA en Cabot.

Las ventas finales de boletas elevaron el gran premio más de lo esperado anteriormente, convirtiéndolo en el segundo más grande en la historia de Estados Unidos y el mayor premio de Powerball de 2025.

El primer premio tenía una opción de pago en efectivo en una única cuota que ascendía a 834,9 millones de dólares. La otra alternativa es cobrar anualmente durante 30 años, lo que supondría en este caso recibir algo más de 60 millones de dólares por año hasta 2055.

“¡Felicitaciones al nuevo ganador del gran premio de Powerball! Este es verdaderamente un premio extraordinario que cambia la vida”, dijo Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos Powerball y director general de la Lotería de Iowa, quien también agradeció "a todos los jugadores que se unieron a esta racha de grandes premios: cada boleto comprado ayuda a apoyar programas y servicios públicos en todo el país”.

El premio había quedado vacante durante 46 sorteos consecutivos. El último sorteo con un ganador fue el 6 de septiembre, cuando jugadores en Missouri y Texas ganaron 1.787 millones de dólares.

Las probabilidades de ganar el Powerball, de uno en 292 millones, están diseñadas para generar grandes pozos, con premios que crecen a medida que se acumulan cuando nadie gana. Los organizadores de la lotería señalan que las probabilidades son mucho mejores para los muchos premios menores del juego.

Las boletas de Powerball cuestan dos dólares.