Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad

Los organizadores habían contratado seguridad privada para controlar a los asistentes a pocas cuadras de la base del Comando Radioeléctrico

25 de diciembre 2025 · 11:58hs
La fiesta clandestina se armó en Policastro al 300.

Foto: Policía de Santa Fe.

La fiesta clandestina se armó en Policastro al 300.

La Policía de Santa Fe hizo este jueves un operativo llamativo por una fiesta clandestina en Roldán. A pesar de la cercanía con dependencias de las fuerzas de seguridad, unas 200 personas fueron a extender la celebración de Navidad a un evento no autorizado, pero tuvieron que retirarse antes del amanecer.

La Guardia Urbana se hizo cargo de la intervención inicial por una importante convocatoria en una casa del barrio Los Olmos. Más tarde, agentes del Comando Radioeléctrico se sumaron al procedimiento para garantizar el cumplimiento de la orden de desalojo.

De acuerdo a la versión preliminar, los organizadores habían promocionado el encuentro a través de redes sociales con venta de entradas. Sin embargo, no contaban con el permiso del municipio para realizar dicha actividad en el inmueble.

Fiesta clandestina con vigilancia privada

La Guardia Urbana Roldán (GUR) detectó la fiesta clandestina en una vivienda ubicada sobre Policastro al 300. Se trata de una propiedad ubicada a menos de 400 metros de la base del Comando Radioeléctrico, en el cruce de las rutas nacionales 9 y A012.

Ni bien llegaron al lugar, los policías encontraron una larga fila de personas que estaban esperando su turno para entrar. Además, un hombre y una mujer se encargaban de requisar a los asistentes. Cuando los entrevistaron, dijeron que trabajaban para una empresa de seguridad privada cuyo dueño es Marcelo R..

Por otra parte, los agentes trataron de ubicar al propietario para suspender la fiesta. En primera instancia, Wilson L. se negó a desalojar la casa. Ante esta respuesta, el personal de las fuerzas de seguridad insistió y finalmente acordaron que se retirara la gente sin mayores inconvenientes.

Como resultado del procedimiento, la GUR corroboró la cantidad de personas que habían ido a la fiesta sin autorización. A continuación notificó al titular sobre la multa por el evento y el operativo concluyó sin personas demoradas.

Otro desalojo navideño en Carcarañá

Además del procedimiento en Roldán, la policía de la Unidad Regional XVII recibió otra denuncia por una fiesta clandestina en Carcarañá. Al igual que en caso antes mencionado, el municipio fue el encargado de dar aviso para suspender el evento y terminaron desalojando a 150 asistentes.

Fiesta clandestina Carcarañá

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 3 de la mañana, cuando las fuerzas de seguridad provinciales fueron a un salón ubicado en Alberdi al 2400. Una vez que las personas se retiraron, los agentes clausuraron la puerta de ingreso.

