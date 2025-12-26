La Capital | Ovación | Dakar

Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado

El mejor representante argentino del Dakar en autos, Juan Cruz Yacopini, sigue grave y no correrá la nueva edición, en que retorna Stephane Peterhansel

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

26 de diciembre 2025 · 18:47hs
Juan Cruz Yacopini (derecha) en la llegada de la 47ª edición del Dakar

Juan Cruz Yacopini (derecha) en la llegada de la 47ª edición del Dakar, una de las más duras y que dejó en el camino a protagonistas principales. Estuvo en el top ten con el 7º lugar.

El 3 de enero comenzará en Yanbu la 48ª edición del rally del deporte motor más duro del mundo: el Dakar. Esa mítica competencia que supo disfrutarse en Argentina llega a su 7ª edición en Arabia Saudita y mucho antes de empezar ya recibió una mala noticia, con la ausencia del mejor representante nacional en la categoría reina de los autos: la de Juan Cruz Yacopini, por las secuelas de un accidente que tiene a todo el mundo en vilo. Y por el otro lado, después de una ausencia que se hizo sentir muchísimo, regresa Monsieur Dakar, Stephane Peterhansel.

Yacopini, el mendocino de 26 años e hijo de un asiduo participante de los Dakar hechos en el país (Alejandro Yacopini) veraneaba en su provincia luego de conquistar el campeonato mundial de Rally Bajas FIA, se tiró al agua del dique El Carrizal desde una embarcación, con tan mala fortuna que lo hizo en un lugar de baja profundidad, chocó la cabeza y sufrió daños en la columna vertebral con compromiso medular.

Sufrió inclusive un paro respiratorio cuando era trasladado al hospital y desde hace 7 días continúa en estado crítico. Por supuesto, el único piloto argentino en la principal categoría, la Ultimate, no participará de la edición 2026.

Venía este año justamente de repetir su mejor actuación, que había sido en 2023, con el 7º puesto, e iba a correr en esta edición con una Hilux Toyota oficial. De los 21 argentinos anotados en esta edición, quedaron entonces 20.

>>Leer más: De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el Turismo Carretera

Los otros argentinos en el Dakar

En la principal categoría solo habrá un argentino entonces y de acompañante. Será Bruno Jacomy, con el chileno Lucas del Río.

En motos, no estará el bicampeón de 2021 y 2023, el salteño Kevin Benavides, que se pasa a los autos de la categoría Challenger, junto a otro habitué: Leonardo Sisterna.

Ahí reina el argentino Nicolás Cavigliasso (también campeón en quads 2019), a quien lo navega su esposa Valentina Pertegarini. David Zille (con Sebastián Cesana), Fernando Acosta (con Oscar Ral), Pablo Copetti y Augusto Sanz (acompaña a la neerlandesa Puck Klaassen) serán otros de los argentinos. En las dos ruedas, en cambio, si estará Luciano Benavides, más Leonardo Cola y Santiago Ronstan en Rally2.

En SSV regresa el que fue campeón en los desaparecidos quads de 2021 y 2024, Manuel Andújar, junto a Jeremías González Ferioli, Gonzalo Rinaldi y Fernando Alvarez Castellano.

En los Classic habrá un navegante argentino, Gastón Mattarucco (del colombiano Javier Vélez) y Benjamín Pascual en Mission 1000 (autos eléctricos).

El más grande de todos

Ausente este año, por primera vez desde su debut en 1988, el francés Stephane Peterhansel retorna con una Land Rover que debuta en el Dakar, en la nueva categoría de autos de producción (Stock), destinada a vehículos todoterrenos derivados de los de serie. A los 60 años, el más ganador (14, 6 en motos y 8 en autos) se sube al prototipo Defender y será recibido con los brazos abiertos.

Noticias relacionadas
La dupla técnica de Newells se presentaría ante la sociedad Leprosa en un amisotoso en el Parque.

La dirigencia de Newell's piensa en un partido amistoso para que puedan ir los hinchas

Aníbal Moreno llegó a River, que invirtió siete millones de dólares en su negociación con Palmeiras.

Los tatuajes del ex-Newell's que llamaron la atención en su nuevo club

Según Iván Gabrich, Newells se quedó en primera gracias a las extraordinarias atajadas de Keylor Navas.

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Gómez Mattar en acción, en un partido contra Belgrano. El jugador firmará un nuevo contrato con Newells, hasta diciembre de 2027.

Una de las joyas de Newell's está a punto de extender su contrato hasta diciembre de 2027

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Lo último

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Agotado en horas: Lali llenó otro River y va por dos shows a estadio completo

Agotado en horas: Lali llenó otro River y va por dos shows a estadio completo

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista emitió la disposición. Mariano Grassi será el presidente de la Nueva Vicentin Argentina

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi
Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Policiales

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes
La Ciudad

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

Ovación
Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado
Ovación

Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado

Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado

Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado

Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

La dirigencia de Newells piensa en un partido amistoso para que puedan ir los hinchas

La dirigencia de Newell's piensa en un partido amistoso para que puedan ir los hinchas

Policiales
Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker
Policiales

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

La Ciudad
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Las memorias del viejo Mercado del Abasto: una pequeña Italia en Rosario

Las memorias del viejo Mercado del Abasto: una pequeña Italia en Rosario

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal
POLITICA

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil
Ovación

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque
OVACIÓN

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino
OVACIÓN

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena
La Región

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales
Policiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón
Información General

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio
La Ciudad

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado
zoom

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte
El Mundo

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario
Política

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata
Información general

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad
La Región

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball
Información General

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia
El Mundo

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA
Ovación

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA