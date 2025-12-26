Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado

El mejor representante argentino del Dakar en autos, Juan Cruz Yacopini, sigue grave y no correrá la nueva edición, en que retorna Stephane Peterhansel

Juan Cruz Yacopini (derecha) en la llegada de la 47ª edición del Dakar, una de las más duras y que dejó en el camino a protagonistas principales. Estuvo en el top ten con el 7º lugar.

El 3 de enero comenzará en Yanbu la 48ª edición del rally del deporte motor más duro del mundo: el Dakar . Esa mítica competencia que supo disfrutarse en Argentina llega a su 7ª edición en Arabia Saudita y mucho antes de empezar ya recibió una mala noticia, con la ausencia del mejor representante nacional en la categoría reina de los autos: la de Juan Cruz Yacopini , por las secuelas de un accidente que tiene a todo el mundo en vilo. Y por el otro lado, después de una ausencia que se hizo sentir muchísimo, regresa Monsieur Dakar, Stephane Peterhansel .

Yacopini, el mendocino de 26 años e hijo de un asiduo participante de los Dakar hechos en el país (Alejandro Yacopini) veraneaba en su provincia luego de conquistar el campeonato mundial de Rally Bajas FIA, se tiró al agua del dique El Carrizal desde una embarcación, con tan mala fortuna que lo hizo en un lugar de baja profundidad, chocó la cabeza y sufrió daños en la columna vertebral con compromiso medular.

Sufrió inclusive un paro respiratorio cuando era trasladado al hospital y desde hace 7 días continúa en estado crítico. Por supuesto, el único piloto argentino en la principal categoría, la Ultimate, no participará de la edición 2026.

Venía este año justamente de repetir su mejor actuación, que había sido en 2023, con el 7º puesto , e iba a correr en esta edición con una Hilux Toyota oficial. De los 21 argentinos anotados en esta edición, quedaron entonces 20.

Los otros argentinos en el Dakar

En la principal categoría solo habrá un argentino entonces y de acompañante. Será Bruno Jacomy, con el chileno Lucas del Río.

En motos, no estará el bicampeón de 2021 y 2023, el salteño Kevin Benavides, que se pasa a los autos de la categoría Challenger, junto a otro habitué: Leonardo Sisterna.

Ahí reina el argentino Nicolás Cavigliasso (también campeón en quads 2019), a quien lo navega su esposa Valentina Pertegarini. David Zille (con Sebastián Cesana), Fernando Acosta (con Oscar Ral), Pablo Copetti y Augusto Sanz (acompaña a la neerlandesa Puck Klaassen) serán otros de los argentinos. En las dos ruedas, en cambio, si estará Luciano Benavides, más Leonardo Cola y Santiago Ronstan en Rally2.

En SSV regresa el que fue campeón en los desaparecidos quads de 2021 y 2024, Manuel Andújar, junto a Jeremías González Ferioli, Gonzalo Rinaldi y Fernando Alvarez Castellano.

En los Classic habrá un navegante argentino, Gastón Mattarucco (del colombiano Javier Vélez) y Benjamín Pascual en Mission 1000 (autos eléctricos).

El más grande de todos

Ausente este año, por primera vez desde su debut en 1988, el francés Stephane Peterhansel retorna con una Land Rover que debuta en el Dakar, en la nueva categoría de autos de producción (Stock), destinada a vehículos todoterrenos derivados de los de serie. A los 60 años, el más ganador (14, 6 en motos y 8 en autos) se sube al prototipo Defender y será recibido con los brazos abiertos.