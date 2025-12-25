La Capital | El Mundo | Kate Middleton

Kate Middleton reapareció públicamente en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte

La princesa de Gales protagonizó una tierna escena con su hija de 10 años durante la transmisión de un tradicional concierto de villancicos

25 de diciembre 2025 · 17:42hs
Kate Middleton junto a su hija Charlotte. 

Kate Middleton junto a su hija Charlotte. 

Kate Middleton compartió un emotivo momento junto a su hija Charlotte al realizar juntas un dueto en el piano en Nochebuena. El video abrió la transmisión televisiva del concierto de villancicos organizado por la princesa de Gales y fue emitido por la cadena ITV.

La imagen se convirtió rápidamente en uno de los instantes más comentados de la Navidad británica. Lejos de los protocolos y los grandes escenarios, la princesa de Gales eligió mostrar una postal familiar cargada de sensibilidad, música y complicidad con su hija de apenas 10 años, en una secuencia especialmente preparada para la emisión televisiva.

El video no formó parte del concierto en vivo realizado a comienzos de diciembre, sino que fue incorporado especialmente para la transmisión por televisión. Allí se pudo ver a Kate Middleton sentada frente al piano, interpretando la melodía con su mano izquierda, mientras Charlotte la acompañó con la derecha.

>> Leer más: El glamour del Royal Ascot en imágenes

La pieza elegida fue un fragmento de una obra del compositor escocés Erland Cooper. El momento fue filmado en una de las salas del castillo de Windsor, una de las residencias reales ubicadas en las afueras de Londres.

The Princess of Wales & Princess Charlotte _ Piano Duet opens 'Together at Christmas' Carol Service

Durante el concierto de villancicos, Middleton remarcó el “poder de la solidaridad” y la importancia del acompañamiento mutuo en contextos de “incertidumbre”. Ese mensaje adquirió un valor especial luego del año personal que atravesó la princesa.

Hay que recordar que en marzo de 2024, la esposa del príncipe William había anunciado públicamente que padecía cáncer, sin especificar el tipo de enfermedad. Casi un año después, comunicó que se encontraba en recuperación y comenzó a retomar de manera gradual sus compromisos y apariciones públicas.

Desde entonces, su agenda estuvo enfocada principalmente en actividades vinculadas a la niñez y la vida familiar, un eje que volvió a reflejarse con fuerza en este gesto navideño junto a Charlotte.

Ver comentarios

Las más leídas

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Los hinchas de Newells lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Lo último

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Es monumento natural provincial, pero víctima del tráfico ilegal. Afirman que hay una "gran oportunidad" en la provincia para su conservación
Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Por Tomás Barrandeguy
Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
Policiales

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Los hinchas de Newells lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Central tiene algo en qué apoyarse para proyectar un futuro con objetivos altos

Central tiene algo en qué apoyarse para proyectar un futuro con objetivos altos

Ovación
De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el TC

Por Gustavo Conti
Ovación

De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el TC

De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el TC

De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el TC

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

Holan estuvo en el radar de un grande de Chile, pero lo descartaron por una curiosa razón

Holan estuvo en el radar de un grande de Chile, pero lo descartaron por una curiosa razón

Policiales
Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
Policiales

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

La Ciudad
La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Padre Jorge Aloi: La Pascua es la única fiesta verdaderamente cristiana

Padre Jorge Aloi: "La Pascua es la única fiesta verdaderamente cristiana"

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

Navidad en musculosa: ya sin alerta, ¿cómo sigue el tiempo en Rosario?

Navidad en musculosa: ya sin alerta, ¿cómo sigue el tiempo en Rosario?

Piden no sacar la basura este jueves: cómo funcionan los servicios en Navidad
La Ciudad

Piden no sacar la basura este jueves: cómo funcionan los servicios en Navidad

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos
La Ciudad

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio
La Ciudad

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes
La Ciudad

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto
POLICIALES

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto

Newells ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores
OVACIÓN

Newell's ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Un juvenil de Central podría ayudar a destrabar el pase de Ledesma 
OVACIÓN

Un juvenil de Central podría "ayudar" a destrabar el pase de Ledesma 

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos
La Ciudad

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas
La Ciudad

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán
POLICIALES

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe
Educación

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales
La Ciudad

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales

Cristina presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada
Política

Cristina presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada

Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025
Información general

Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025

Movidas solidarias y entrega de juguetes en Navidad en el Hospital Vilela
La Ciudad

Movidas solidarias y entrega de juguetes en Navidad en el Hospital Vilela

El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado
Información General

El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado

No sabía que estaba embarazada porque el bebé estaba tras un quiste ovárico
Información General

No sabía que estaba embarazada porque el bebé estaba tras un quiste ovárico

Se casó el hijo de Chiqui Tapia y prepara una fiesta sin reparar en gastos
Información General

Se casó el hijo de Chiqui Tapia y prepara una fiesta sin reparar en gastos