Kate Middleton reapareció públicamente en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte

La princesa de Gales protagonizó una tierna escena con su hija de 10 años durante la transmisión de un tradicional concierto de villancicos

Kate Middleton compartió un emotivo momento junto a su hija Charlotte al realizar juntas un dueto en el piano en Nochebuena. El video abrió la transmisión televisiva del concierto de villancicos organizado por la princesa de Gales y fue emitido por la cadena ITV.

La imagen se convirtió rápidamente en uno de los instantes más comentados de la Navidad británica . Lejos de los protocolos y los grandes escenarios, la princesa de Gales eligió mostrar una postal familiar cargada de sensibilidad, música y complicidad con su hija de apenas 10 años, en una secuencia especialmente preparada para la emisión televisiva.

El video no formó parte del concierto en vivo realizado a comienzos de diciembre, sino que fue incorporado especialmente para la transmisión por televisión. Allí se pudo ver a Kate Middleton sentada frente al piano , interpretando la melodía con su mano izquierda, mientras Charlotte la acompañó con la derecha.

La pieza elegida fue un fragmento de una obra del compositor escocés Erland Cooper. El momento fue filmado en una de las salas del castillo de Windsor, una de las residencias reales ubicadas en las afueras de Londres.

The Princess of Wales & Princess Charlotte _ Piano Duet opens 'Together at Christmas' Carol Service

Durante el concierto de villancicos, Middleton remarcó el “poder de la solidaridad” y la importancia del acompañamiento mutuo en contextos de “incertidumbre”. Ese mensaje adquirió un valor especial luego del año personal que atravesó la princesa.

Hay que recordar que en marzo de 2024, la esposa del príncipe William había anunciado públicamente que padecía cáncer, sin especificar el tipo de enfermedad. Casi un año después, comunicó que se encontraba en recuperación y comenzó a retomar de manera gradual sus compromisos y apariciones públicas.

Desde entonces, su agenda estuvo enfocada principalmente en actividades vinculadas a la niñez y la vida familiar, un eje que volvió a reflejarse con fuerza en este gesto navideño junto a Charlotte.