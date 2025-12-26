Netflix: el nuevo drama familiar de Kate Winslet ambientado en una historia de Navidad

La actriz británica lidera su primera película detrás de cámara con una historia íntima sobre duelo y vínculos, acompañada por Helen Mirren y Toni Collette

La película tiene una duración de 114 minutos y está entre las más vistas de Netlfix

Kate Winslet dio un paso clave en su carrera al dirigir por primera vez un largometraje. "Adiós, June" , su primera película como cineasta, llegó a Netflix este 24 de diciembre y propone un drama familiar centrado en el duelo, la enfermedad y la reconciliación.

El proyecto tiene un fuerte componente personal: el guion pertenece a Joe Alfie Winslet Mendes, hijo de la actriz, y se inspira en la muerte de su abuela y en las dinámicas familiares que emergen frente a una pérdida inminente.

El filme reúne a figuras destacadas del cine internacional. Helen Mirren lidera el elenco, acompañada por Kate Winslet, Toni Collette, Andrea Riseborough y Johnny Flynn. En roles secundarios, participan Timothy Spall, Stephen Merchant y Fisayo Akinade.

"Adiós, June" tiene una duración de 114 minutos y marca un nuevo capítulo en la trayectoria de Winslet , que combina actuación y dirección en una producción de alto perfil para la plataforma.

De qué se trata "Adiós, June"

La película narra el reencuentro de cuatro hermanos durante la Navidad, cuando su madre, June, atraviesa un grave deterioro de salud. La historia se desarrolla principalmente en un hospital y expone tensiones, reproches y afectos que cada integrante enfrenta desde su propia experiencia.

Helen Mirren interpreta a June, una mujer que asume su declive con humor, franqueza y sensibilidad. A su alrededor, sus hijos procesan la situación de maneras opuestas, lo que profundiza los conflictos familiares.

Lejos del sentimentalismo, "Adiós, June" apuesta por una narrativa sobria y realista. Julia, el personaje de Winslet, se muestra absorbida por las exigencias laborales; Molly, interpretada por Andrea Riseborough, arrastra resentimientos acumulados; Connor, encarnado por Johnny Flynn, quedó atrapado en su rol de cuidador; y Helen, a cargo de Toni Collette, atraviesa un embarazo tardío y sostiene creencias espirituales que chocan con el clima familiar.

Tráiler oficial de "Adiós, June"