Después el éxito que tuvo la primera exhibición, los socios y socias de Central tendrán una nueva ocasión para disfrutar de camisetas de todos los tiempos

Se viene la segunda exhibición de camisetas históricas de Central, en la Sede Fundacional.

Las socias y socios de Central tienen una nueva cita en la Sede Fundacional para no perderse. Es que este viernes y sábado volverá a habilitarse la exhibición de camisetas históricas, en un recorrido imperdible y que promete novedades.

El año pasado empezó a hacerse esta iniciativa, llevada adelante en la Sede Fundacional, que fue reuniendo camisetas de todos los tiempos. Inclusive estuvieron presentes esos días los dueños de esas casacas, que gentilmente se prestaron a charlas y fotos.

Para esta exhibición se recrearán muchas de aquellas casacas históricas y se agregarán otras, mientras que también se exhibirán trofeos ganados por el primer equipo de la institución.

Ya fue un éxito la primera exhibición, por lo que los organizadores esperan que se repita.

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La modalidad de la exhibición en la Sede Fundacional

La muestra de las camisetas históricas estará habilitada viernes y sábado, de 19 a 0 horas, en la Sede Fundacional de avenida Alberdi.

Será para socias y socios que tengan el carné con la cuota al día, que puede ser acompañado por un no socio presentando el DNI. Habrá servicio de buffet para hacer más ameno el recorrido.