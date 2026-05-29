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Banco Coinag presentó en Rosario una nueva forma de vivir la experiencia bancaria

Banco Coinag inauguró oficialmente su nueva sucursal Alberdi en Rosario, un espacio innovador que combina cercanía, diseño, tecnología y nuevas experiencias para transformar la manera de vincularse con clientes, empresas y comunidad

29 de mayo 2026 · 13:01hs
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Banco Coinag presentó en Rosario una nueva forma de vivir la experiencia bancaria

Aunque la sucursal comenzó a operar días atrás, ayer se realizó el evento institucional de presentación oficial, que reunió a clientes, empresas, referentes regionales, medios de comunicación e influencers en una experiencia pensada para mostrar una nueva forma de hacer banca.

Bajo el concepto “Un nuevo Banco, una Nueva Experiencia”, la entidad presentó un espacio diseñado para transformar la experiencia de atención, integrando innovación, tecnología, diseño y cercanía en un formato más humano, dinámico y alineado a las nuevas formas de vinculación.

“Hoy no estamos simplemente inaugurando una nueva sucursal. Estamos presentando una nueva forma de encontrarnos, de vincularnos y de vivir la experiencia bancaria”, expresaron desde Banco Coinag durante la presentación oficial.

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Con una arquitectura moderna, iluminación integrada y espacios pensados para generar una experiencia más cómoda y cercana, la nueva sede refleja el proceso de transformación tecnológica que Banco Coinag impulsa desde Rosario hacia todo el país.

Actualmente, la entidad cuenta con presencia nacional y continúa consolidándose como uno de los bancos referentes en el desarrollo de productos digitales y nuevas experiencias financieras, impulsando soluciones tecnológicas que buscan simplificar y mejorar la experiencia de sus clientes.

“Los bancos cambiaron, las necesidades también y las personas buscan experiencias más ágiles, cercanas e integradas a su vida cotidiana. Pero creemos que la tecnología por sí sola no alcanza. La verdadera transformación sucede cuando la innovación se combina con el acompañamiento humano, la cercanía y la capacidad de estar presentes junto a cada cliente y proyecto”, destacaron desde la entidad.

La nueva sucursal Alberdi fue diseñada bajo esa visión: integrar digitalización, tecnología y modernización, sin perder el vínculo humano que históricamente caracterizó a Banco Coinag.

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“El banco del futuro no es el más grande. Es el que mejor entiende a quién tiene enfrente”, resume la visión que hoy impulsa la entidad: combinar innovación, tecnología y cercanía para construir experiencias financieras más humanas.

Mientras gran parte de la industria financiera avanza hacia modelos cada vez más impersonales o reduce presencia física, Banco Coinag continúa invirtiendo, creciendo y apostando a generar espacios donde las personas realmente quieran estar.

“La digitalización es fundamental para agilizar procesos y mejorar la experiencia, pero el diferencial sigue estando en las personas, en el asesoramiento y en la construcción de relaciones de confianza a largo plazo”, señalaron desde el banco.

Uno de los principales diferenciales del nuevo espacio es la incorporación de una propuesta gastronómica integrada junto a Heroica Panadería, que acompaña esta nueva visión de Banco Coinag, donde la experiencia bancaria evoluciona hacia espacios más cálidos, modernos y orientados al encuentro entre personas, empresas y comunidad.

Durante el evento, los invitados pudieron recorrer las nuevas instalaciones, conocer los distintos espacios de atención y disfrutar de una ambientación alineada a las nuevas tendencias de atención y relacionamiento.

Porque hoy la experiencia del cliente es lo que realmente diferencia y posiciona, Banco Coinag continúa evolucionando para seguir estando cerca de las personas, pero desde una nueva manera de hacer banca.

Este nuevo espacio representa la visión de futuro de Banco Coinag: una banca moderna, tecnológica e innovadora, pero profundamente humana.

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