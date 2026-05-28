La reserva de Central se reencontró con el triunfo y vuelve a ilusionarse con la clasificación

El Canalla superó como visitante por 2 a 0 a Sarmiento de Junín con goles de Felici y Barrientos. A tres fechas del final quedó a un punto de los playoffs

Central sumó tres puntos clave en su visita a Sarmiento. Se acercó a la zona de clasificación.

La reserva de Central derrotó a su similar de Sarmiento. Fue 2 a 0 como visitante en la ciudad deportiva del Verde, en el marco de la fecha 15 del Apertura Proyección. Ahora, a tres jornadas del final de la fase clasificatoria, los auriazules mantienen intactas las chances matemáticas de ser uno de los cuatro equipos del Grupo A que jugarán los playoffs de la competencia. Aunque solo quedan por definir tres de los cuatro cupos. Es que Vélez, que perdió su partido de esta fecha, ya consiguió asegurarse su lugar en la definición del torneo. Hoy, con nueve unidades en disputa, Central quedó a solo un punto de ingresar al privilegiado grupo de los cuatro. El cuarto puesto lo ocupa ahora Atlético Tucumán.

Con la victoria canalla, que llegó gracias a los goles de Valentino Felici y Ramiro Barrientos, ambos ingresados en el complemento, los dirigidos por Mario Pobersnik cortaron una racha adversa de cinco juegos sin triunfos. Esa serie negativa incluía tres empates y dos derrotas, lo que hizo que Central sumara apenas 3 unidades de las últimas 15 que hubo en juego antes de este éxito en Junín.

En cuanto al trámite del primer tiempo, Central fue un poco más que Sarmiento. Desde la conducción de su número 10, Tomás Salteño, el equipo de Pobersnik tuvo sus chances para abrir el marcador, pero no lo consiguió. Así, los primeros 45 se escurrieron con escasas situaciones de riesgo delante de los arcos, y con el marcador en cero para ambos equipos.

A los 7' llegó Central. El lateral Hernán López desbordó por derecha y lanzó un centro rasante para Ponce, quien dentro del área chica y con el arco a disposición, se tiró a barrer sin éxito para convertir el primero.

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Reserva3 Felici celebra su gol en la victoria de Central sobre Sarmiento de Junín. CARC Juveniles

A los 22 y a los 31, volvió a avisar Central. Y fue con dos zurdazos de Tomás Salteño desde larga distancia, que se fueron apenas desviados del arco local, correctamente defendido por Danilo Monza.

Después del pobre primer tiempo, Central salió a jugar con más determinación el complemento. Y a los 8' tuvo su chance. El ingresado Valentino Felici bajó de cabeza un buen centro de Salteño al corazón del área y cuando parecía que era gol de Ponce, un defensor rival salvó en la línea despejando el balón al córner.

Pero Central insistió y a los 11' encontró su premio. Un remate de Ponce, cruzado, provocó un rebote de parte del arquero Monza y Felici, bien ubicado, aprovechó para convertir el primer gol del partido.

Más favorable todavía

La situación se complicó un poco más a Sarmiento sobre los 15', cuando el local quedó con 10 hombres. En ese momento se retiró expulsado con roja directa Caviglia, tras una entrada fuerte contra el buen volante auriazul Lucas Ramos.

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Y a los 18' lo empezó a liquidar Central. Una desinteligencia defensiva de los de Junín le permitió a Ramiro Barrientos, a poco de haber ingresado desde el banco, marcar el segundo tanto de los auriazules.

Reserva2 El equipo de Pobersnik se repuso de una seguidilla de cinco partidos sin victorias. CARC Juveniles

En el último tramo del encuentro, abajo en el marcador por dos tantos y con un hombre menos, Sarmiento se adelantó en el terreno con la intención de remontar el resultado. Pero no tuvo ideas para llegar con claridad hasta el arco defendido por Leo Sosa. Tampoco tuvo capacidad en la contra Central como para aumentar la ventaja. Por lo que el encunetro finalizó con un merecido éxito de los auriazules por 2 a 0.

El equipo de Central

Los elegidos para arrancar como titulares en Junín por Pobersnik fueron: Leonardo Sosa, Hernán López (72' Marco Antonio Vicente), Álvaro Güich, Franco Castorani y Felipe Carnicero; Lucas Ramos, Kevin Gutiérrez (58' Ramiro Barrientos); Tomás Salteño (80' Ciro Armoa), Paulo Bustos (65' Valentino Felici) y Joaquín Ferraris (58' Juan Ignacio Guzmán); Thiago Ponce.

Mientras que los que se quedaron sin ingresar fueron: Galo Vijande, Sebastián Lago, Elian Pizzi, Lautaro Fernández, Joaquín Espina e Ignacio Moreno.