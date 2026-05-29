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La Capital | Motores | Ferrari

Ferrari revolucionó el mercado de lujo, se electrificó y llegó al Papa León XIV

El primer modelo 100% eléctrico de la firma italiana llega con 310 km/h de velocidad final, cinco plazas y una fuerte polémica por su diseño rupturista

29 de mayo 2026 · 13:44hs
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El Ferrari Luce se convirtió en el primer modelo 100% eléctrico de la marca.

El Ferrari Luce se convirtió en el primer modelo 100% eléctrico de la marca.

El lunes 25 de mayo de 2026 quedará marcado en los libros de historia de la industria automotriz como el día en que el mito de Maranello cambió para siempre. En una ceremonia celebrada en Roma, Ferrari presentó al mundo el Luce, su primer vehículo totalmente eléctrico.

El nombre, que en italiano significa “luz”, busca simbolizar un nuevo amanecer tecnológico para la compañía, aunque su desembarco no estuvo exento de controversias que dividen tanto a los puristas de la marca como a los inversores de la Bolsa de Milán.

El Ferrari Luce no es solo una apuesta ecológica, es una demostración de fuerza técnica. Este deportivo está equipado con una imponente batería de 122 kWh, que le otorga una autonomía superior a los 530 kilómetros. En términos de rendimiento, las cifras son fieles al legado de la marca: el vehículo es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2,5 segundos y puede superar una velocidad máxima de 310 km/h.

No obstante, la electrificación trajo consigo un desafío físico inédito para la casa italiana: el peso. Con 2,26 toneladas, el Luce se convierte oficialmente en el modelo más pesado jamás producido por Ferrari. Además, rompe otro molde histórico al ser el segundo modelo de la firma con cuatro puertas y el primero de cinco asientos, alejándose de los tradicionales biplazas que definieron su identidad durante décadas.

Ferrari Luce electrico zoom

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Un diseño con controversia

La estética del Luce es el principal foco de la tormenta. El diseño fue encargado al colectivo LoveFrom, liderado por Jony Ive, el exdirector de diseño de Apple responsable de productos icónicos como el iPhone. El resultado es una berlina de 5,02 metros de largo, con un techo totalmente acristalado y líneas extremadamente puras que, según analistas del sector, se asemeja más a un superdeportivo de origen chino de última generación que a un Ferrari clásico.

Esta ruptura estética generó una reacción inmediata de Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente de la firma y figura clave en el resurgimiento de la marca en los años 90. Montezemolo fue categórico al expresar que con este modelo “se corre el riesgo de destruir un mito” e incluso sugirió, con ironía, que “al menos le quiten el caballito” para preservar la leyenda.

Por otro lado, uno de los mayores temores de los fanáticos de Ferrari es la pérdida del rugido característico de los motores de combustión. Para contrarrestar esto, Maranello desarrolló un sistema innovador que no utiliza sonidos artificiales grabados.

En su lugar, el Luce cuenta con un mecanismo que capta y amplifica las vibraciones de los motores eléctricos, transmitiéndolas directamente al habitáculo a través de la estructura metálica del vehículo. El CEO de la compañía, Benedetto Vigna, defendió esta solución técnica asegurando que, en la era eléctrica, “lo importante es la emoción que se le transmite al conductor”.

Impacto negativo en los mercados

A pesar de haber dado un paso importante hacia las nuevas tecnologías, los mercados financieros recibieron la noticia con cautela y las acciones de Ferrari sufrieron una caída de hasta el 6,3% en la Bolsa de Milán tras la presentación. Diferentes analistas atribuyeron este desplome a una combinación de factores, incluyendo el temor de los inversores a que los elevados costos de desarrollo de la tecnología eléctrica presionen los márgenes de ganancia.

Además, el contexto internacional no es el más favorable para los vehículos eléctricos de lujo. Competidores directos como Porsche y Lamborghini comenzaron a frenar sus planes de electrificación ante una demanda global más débil de la esperada. Ante este panorama, Ferrari ya ajustó sus propias metas y, si bien anteriormente planeaba que el 40% de su gama fuera eléctrica para 2030, ese objetivo se redujo al 20%.

No obstante, el atractivo del Cavallino Rampante parece intacto para sus clientes más exclusivos. Si bien el precio de salida del Luce ronda los 550 mil euros (aproximadamente 640 mil dólares) y las primeras entregas están previstas para el cuarto trimestre de 2026, la compañía informó que toda la producción programada para el año 2027 ya se encuentra agotada.

Ferrari llegó al Papa

Desde el Vaticano llegó una imagen de gran valor simbólico para Ferrari en plena semana de lanzamiento, con el encuentro entre los directivos de la firma y el Papa León XIV en Castel Gandolfo.

Ferrari Papa Leon XIV
El Papa León XIV junto al presidente de Ferrari, John Elkann.

El Papa León XIV junto al presidente de Ferrari, John Elkann.

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El sumo pontífice recibió al presidente de la marca, John Elkann, y tuvo la oportunidad de sentarse al volante del Luce para examinar sus detalles técnicos. El líder de Ferrari describió el momento como un “inmenso honor” y destacó que el proyecto busca “interpretar el mañana de manera valiente”.

A su vez, durante el encuentro, Elkann le entregó al Papa el volante del nuevo deportivo, subrayando el compromiso de la empresa con la innovación y el futuro de sus trabajadores. León XIV pudo conocer los detalles del nuevo modelo, al abrir sus puertas, preguntar por la velocidad que alcanza y, por último, se animarse a sentarse en el asiento del piloto.

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