El próximo rival de Central lo recibirá en Mar del Plata necesitado de victorias

Aldosivi no pudo ganar en el año y en su primer partido de visitante, besó la lona ante Gimnasia. Claro que en Mar del Plata, el rival de Central no perdió.

Se armó en el bosque platense. Después del gol de Aldosivi, todo Gimnasia se calentó. Ahora el Tiburón recibe a Central.

El sábado próximo, a las 17, Central jugará su cuarto partido del torneo Apertura ante Aldosivi en Mar del Plata . Y el próximo rival canalla completó este lunes por la tarde su partido de la tercera fecha ante Gimnasia , en el bosque platense. Y continúa sin ganar en el año.

Hasta aquí Central experimentó los tres posibles resultados. Perdió en la primera fecha ante Belgrano en el Gigante, luego venció a Racing en Avellaneda y empató el último domingo ante River en Arroyito.

En cambio, Aldosivi había empatado en sus dos primeras presentaciones, que fueron en el José María Minella (ambas 0-0, ante Defensa y Justicia y Barracas Central), y este lunes parecía encaminado al tercer empate, pero terminó besando la lona.

Qué pasó con Aldosivi ante Gimnasia

A menos de 10' del final, Aldosivi venía haciendo un buen papel en el Bosque. Le había igualado a Gimnasia y hasta tuvo ocasiones para ganarlo, pero se descuidó y lo pagó con la derrota por 3 a 1.

Nicolás Barros Schelotto había abierto la cuenta a los 14' para Gimnasia, pero Aldosivi llegó bien al empate a través de Federico Gino, de penal, a los 41'.

El equipo marplatense manejó mejor la pelota desde entonces y hasta tuvo ocasiones para traerse los tres puntos, pero un cabezazo de Agustín Auzmendi a los 81' y un penal de Franco Torres enseguida, a los 85', sepultaron sus aspiraciones.