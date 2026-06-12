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Plan de Protección de los Ingresos: Banco Santa Fe y su solución accesible para terminar con las deudas

Con el programa impulsado por el gobierno de la provincia y la entidad bancaria, las personas pueden unificar deudas en un único préstamo con hasta 60 meses de plazo, 60 días de gracia antes de comenzar a pagar y la tasa más competitiva del mercado

12 de junio 2026 · 20:45hs
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Las deudas y la mora financiera golpea con más fuerza a jóvenes y sectores de menores ingresos.

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A través del Plan de Protección de los Ingresos impulsado por el gobierno de la provincia y Banco Santa Fe, las personas pueden unificar deudas en un único préstamo con condiciones claras, hasta 60 meses de plazo, 60 días de gracia antes de comenzar a pagar y la tasa más competitiva del mercado, lo que busca ayudar a recuperar el control de la economía familiar y volver a planificar el futuro.

La iniciativa surge para dar respuesta a una realidad cada vez más frecuente: personas que, ante una urgencia o necesidad inmediata, recurrieron a créditos con condiciones desfavorables y tasas muy elevadas, generando cuotas difíciles de enfrentar y una situación financiera que se vuelve cada vez más compleja, con lo cual quedaron atrapados en un ciclo de deudas imposibles de afrontar.

Por eso, Banco Santa Fe ofrece una solución "clara, transparente y segura", aseguraron desde la entidad, para recuperar previsibilidad: a través del programa, las personas pueden cancelar distintas deudas y concentrarlas en un único préstamo con condiciones accesibles. “Ofrecemos un camino con condiciones claras y el respaldo de una institución sólida para que las personas que quedaron atrapadas en el círculo de las deudas encuentren una salida confiable que los ayude a recuperar el control de su economía y volver a planificar su futuro", subrayaron.

La propuesta busca resolver una necesidad urgente, pero también generar un cambio sostenible en el tiempo. Por eso, además de brindar alivio financiero inmediato, el banco acompaña a los clientes con herramientas de educación financiera que les permiten tomar mejores decisiones, administrar sus recursos de manera más eficiente y evitar volver a situaciones de sobreendeudamiento.

Entre los beneficios del programa que enumeraron desde la entidad, se encuentra la unificación de deudas en una sola cuota, la reducción del valor de las cuotas mensuales, un plazo de hasta 60 meses, 60 días de gracia para comenzar a pagar, "la tasa más competitiva del mercado", seguimiento y gestión digital a través de la app del banco, mayor previsibilidad para organizar las finanzas personales y acompañamiento y herramientas de educación financiera.

Los interesados pueden inscribirse en ID Ciudadana a través de la web y obtener más información sobre el Plan de Protección de los Ingresos a través de los canales oficiales del banco (www.bancosantafe.com.ar) y en cualquiera de sus sucursales.

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