Newell's no le pudo dar una alegría a sus hinchas, pero rescató un punto y no es poca cosa

Tuvo un flojo rendimiento y lo perdía, hasta que el Colo Ramírez le dio un empate que sirve para estirar el invicto a cinco partidos y sumar en la parte baja de la tabla

Pese a una discreta actuación, Newell's rescató una igualdad 1 a 1 frente a Instituto, con un nuevo tanto del Colo Ramírez, para estirar el invicto a cinco partidos. Solo hay que hacer un poco de memoria para no despreciar lo conseguido en el Parque, que lo mantiene por sobre Atlético Tucumán, Riestra, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, los peores de la anual.

La primera etapa pasó sin que Newell's expusiera recursos y variantes con los cuales acercarse al arco de Roffo. Tantas fueron las dificultades que la única llegada recién se concretó a los 26’, a partir un tiro de lejos de Facundo Guch sin complicaciones.

La Lepra dependió demasiado de Mazzantti. De sus desbordes y centros sobre la derecha. Un argumento que resultó escaso. Sin asociación, resultó imposible. Entonces, cada avance estuvo plagado de dificultadas. Fueron intentos predecibles, que se diluyeron en la nada.

La lesión de Salomón en Newell's

El partido tuvo complicaciones para el conjunto rojinegro desde el principio. A los 5’, Salomón se retiró por lesión en su regreso al equipo tras una distensión. Lo reemplazó Noguera.

Este fue el primer obstáculo de la Lepra. Con el paso de los minutos encontraría otros. Consecuencia de la impericia para jugar, para el traslado fluido, para desplegar un fútbol vertical que tuviera profundidad.

Emociones casi no hubo. Ambos se prestaron la pelota, ante pérdidas involuntarias. Newell’s no le encontró la vuelta al partido. Avanzó sin claridad ni sorpresa. Al menos Instituto fue igual de flojo.

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La única esperanza

Si la única esperanza de Newell’s fue Mazzantti, en Instituto sucedió lo mismo con el colombiano Córdoba. El extremo, en la acción de mayor riesgo de esos 45’, finalizó una contra con un remate al medio que interceptó Reinatti.

Antes de que finalice un primer tiempo deslucido, sucedió la acción que provocó el enojo comprensible de todo Newell’s: el árbitro Amiconi expulsó a Massaccesi por un manotazo a Cóccaro, pero modificó el fallo por el llamado de Fernando Echenique desde el VAR y le sacó tarjeta amarilla.

Newell’s empezó un poco mejor la segunda etapa. Consiguió adelantarse y jugar más cerca del arco de Instituto, aunque también dio ventajas atrás. Y lo sufriría. Pero antes estuvo a nada de abrir el marcador. Mazzantti trabó a Roffo antes de que despeje con el pie, Cóccaro cabeceó y el arquero se rehizo y alcanzó a tapar.

Gol en contra de Salcedo

Newell’s dejó huecos atrás y la visita lo aprovechó. No pudo en la que Reinatti le desvió a Córdoba. Sí en la jugada siguiente. Noguera perdió por detrás a Tissera y Salcedo rechazó mal el centro y la metió contra su arco.

De inmediato Kudelka metió a Gómez Mattar, Luciano Herrera y Scarpeccio por Rodrigo Herrera, Núñez y Cóccaro. Se requería una reacción urgente. Pero la Lepra fue por necesidad y no mucho más.

Buscó con insistencia y muy poco fútbol. Kudelka decidió el ingreso de otro nueve, el Colo Ramírez, y lo sacó a Guch. El cambio le dio resultado muy pronto. El uruguayo fue en busca de un pase filtrado de Gómez Mattar y la cruzó con precisión. Gol y el Coloso que estalló.

No faltaba tanto para la conclusión del encuentro y en Newell's lo único que abundaron fueron las intenciones del triunfo. No más que eso y no alcanzó. El punto, más allá de lo que haya que mejorar, suma.