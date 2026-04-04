Central volvió al triunfo sin brillar, con un doblete de Alejo Veliz
El conjunto de Jorge Almirón venció por 2 a 1, con tantos de Alejo Veliz, al que le atajaron un penal, y trepó de manera momentánea al 2º puesto del grupo B.
4 de abril 2026·20:46hs
Centralvolvió al triunfo este sábado contra Atlético Tucumán, por la 13ª fecha del torneo Apertura. El conjunto de Jorge Almirón venció por 2 a 1, con un doblete de Alejo Veliz, al que le atajaron un penal, y trepó de manera momentánea al segundo puesto del grupo B. El rendimiento del equipo no tuvo mucho brillo.
90': Ganó Central. Con algo de sufrimiento, por una defensa que nunca estuvo segura, el Canalla se reencontró con la victoria.
75': Segundo gol de Central. Campaz sacó el centro rasante y Veliz se anticipó y la empujó al gol de primera.
30': Gol de Alejo Veliz. El delantero se reivindicó del penal que no convirtió. Campaz sacó el centro desde la izquierda y el nueve impacto de cabeza, abajo, junto al palo derecho. Inatajable para Ingolotti.
26': Mala salida de Central. Laméndola la capturó, avanzó unos metros y sacó un potente derechazo que se estrelló en el travesaño.
10': Alejo Veliz tuvo la chance de volver al gol. Ejecutó un penal sobre la derecha pero el arquero Luis Ingolotti se lo detuvo. La infracción la recibió el propio centrodelantero de Javier Domínguez. El árbitro recién lo sancionó cuando le advirtieron del VAR.