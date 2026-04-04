Central volvió al triunfo sin brillar, con un doblete de Alejo Veliz

El conjunto de Jorge Almirón venció por 2 a 1, con tantos de Alejo Veliz, al que le atajaron un penal, y trepó de manera momentánea al 2º puesto del grupo B.

Alejo Veliz patea el penal, no muy esquinado, e Ingolotti alcanzó a sacar.

Central volvió al triunfo este sábado contra Atlético Tucumán, por la 13ª fecha del torneo Apertura. El conjunto de Jorge Almirón venció por 2 a 1, con un doblete de Alejo Veliz, al que le atajaron un penal, y trepó de manera momentánea al segundo puesto del grupo B. El rendimiento del equipo no tuvo mucho brillo.

90': Ganó Central. Con algo de sufrimiento, por una defensa que nunca estuvo segura, el Canalla se reencontró con la victoria.

75': Segundo gol de Central. Campaz sacó el centro rasante y Veliz se anticipó y la empujó al gol de primera.

63': Carlos Quintana estaba en el banco y entró en reemplazó de Agustín Sández. No jugaba desde fines de septiembre cuando se lesionó el tobillo.

CAMPAZ, VÉLIZ Y EL 2-1 DE CENTRAL El delantero marcó un GOLAZO y el Canalla le gana 2-1 a Atlético Tucumán. Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/pLMwQTTW0f

58': Fatu Broun le tapó un mano a mano a Leandro Díaz y evitó el gol de Atlético Tucumán.

51': Ibarra capturó una pelota afuera del área y le entró con todo de derecha. La pelota se estrelló en el palo derecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2040599766736777709&partner=&hide_thread=false PEGÓ EN EL PALO



Ibarra estuvo cerca de marcar la diferencia y poner el 2-1 parcial.#LPFxTNTSports



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ET: Ibarra levantó la pierna en forma peligrosa, golpeó en el pecho a Leandro Díaz pero el juez solo lo amonestó.

45': final del primer tiempo. Central iguala con Atlético Tucumán 1 a 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2040597557085102133&partner=&hide_thread=false ¡LOS HINCHAS BANCAN AL PIBE! Tras el error en el empate de Atlético Tucumán, el Gigante de Arroyito aplaude a Luca Raffin en cada pelota que toca. pic.twitter.com/oW9H94J41r — SportsCenter (@SC_ESPN) April 5, 2026

38': Gol de Atlético Tucumán. Lucas Raffin intentó tocar atrás a Fatu Broun y la dejó corta. Leandro Díaz se fue en soledad y la tocó abajo para el 1 a 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2040590870102098371&partner=&hide_thread=false ¡EL LOCO NO PERDONA! El pibe Raffín tuvo un mal pase y Leandro Díaz se fue en el mano a mano para anotar el 1-1 de Atlético Tucumán vs. Rosario Central. pic.twitter.com/eHhw86vBx6 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 5, 2026

30': Gol de Alejo Veliz. El delantero se reivindicó del penal que no convirtió. Campaz sacó el centro desde la izquierda y el nueve impacto de cabeza, abajo, junto al palo derecho. Inatajable para Ingolotti.

image - 2026-04-04T214421.115 Alejo Veliz, con su canillera en la mano, celebra el gol de penal. Virginia Benedetto

26': Mala salida de Central. Laméndola la capturó, avanzó unos metros y sacó un potente derechazo que se estrelló en el travesaño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2040586246020325750&partner=&hide_thread=false Tras el penal errado de Véliz, los hinchas del Canalla apoyaron cantando "Alejo, Alejo" y el delantero respondió pidiendo disculpas. pic.twitter.com/zyrs1CTbcN — SportsCenter (@SC_ESPN) April 5, 2026

10': Alejo Veliz tuvo la chance de volver al gol. Ejecutó un penal sobre la derecha pero el arquero Luis Ingolotti se lo detuvo. La infracción la recibió el propio centrodelantero de Javier Domínguez. El árbitro recién lo sancionó cuando le advirtieron del VAR.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2040584016403857736&partner=&hide_thread=false ¡¡INGOLOTTI LE ATAJÓ EL PENAL A VÉLIZ Y EL REBOTE A CAMPAZ PARA MANTENER EL 0-0 DE CENTRAL VS. ATLÉTICO TUCUMÁN!! pic.twitter.com/klnbFDAKPy — SportsCenter (@SC_ESPN) April 5, 2026

El técnico canalla se quedó sin algunos futbolistas por diferentes molestias, a días del debut en la Copa Libertadores.