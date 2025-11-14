Central visita a Independiente y habrá un reencuentro del que muchos estarán pendientes

Ambos equipos se enfrentan este sábado en Avellaneda por la última fecha de la fase de grupos del torneo Clausura

El estadio de Independiente al que volverá Holan este sábado, esta vez como entrenador de Central.

El partido entre Independiente y Central de este sábado es un tanto atípico: ninguno de los dos se juega nada, ya que el Rojo quedó afuera de casi todo y el Canalla ya está clasificado a la Copa Libertadores 2026 y será indefectiblemente el primero de su grupo en el torneo Clausura.

Ningún resultado modificará el destino de Central en el torneo Clausura. Independiente todavía tiene una lejana posibilidad de clasificarse a la Copa Sudamericana, aunque para eso no depende de sí mismo y necesita otros resultados. Aun venciendo al canalla, puede quedar afuera de todo.

Uno, el local, jugará su último partido en el torneo Clausura. Y el otro, de Rosario, comenzará a pensar este mismo domingo en el partido por los cuartos de final de los playoffs del torneo Clausura.

Pero en el fútbol siempre hay condimentos que le ponen picante a los partidos. En este caso, uno de ellos será la posibilidad que tendrán algunos jugadores de Central con poco rodaje de jugar en reemplazo de titulares a los que Holan decidió preservar. En el equipo de Avellaneda, en tanto, todos están un poco a prueba a partir de la llegada reciente de Gustavo Quinteros como entrenador.

Este sábado habrá, sin embargo, otro condimento al que habrá que prestarle atención en el estadio del Rojo y es el regreso a ese estadio justamente de Holan, quien dirigió a Independiente y dejó un muy buen recuerdo en Avellaneda.

El paso de Holan por Independiente

Los hinchas del Rojo ya empezaron a preguntarse en las redes sociales cómo deben tratar a Holan este sábado. Si bien no hay consenso absoluto, la mayoría lo respeta y considera que la hinchada debe hacerle sentir su cariño, aunque ahora esté al frente de otro equipo.

Holan dirigió a Independiente entre 2017 y 2019. Con él a cargo del equipo, el Rojo jugó 68 partidos, de los que ganó 31, empató 22 y perdió 15.

Sin embargo, lo más importante es que con él Independiente obtuvo sus dos últimos títulos oficiales y ambos fueron internacionales: la Copa Sudamericana y la Copa Suruba Bank, la primera ante Flamengo y la otra frente al Cerezo Osaka de Japón.

Los últimos títulos

Después de eso, el Rojo no volvió a disputar un título, aunque en el torneo Apertura de este año se clasificó a los playoffs de la mano de Julio Vaccari y eliminó en octavos de final a Boca en cuartos de final para luego caer ante Huracán en las semifinales.

Por eso, el reencuentro de Holan con la hinchada del Rojo este sábado despierta ciertas expectativas, en un partido en el que los puntos no le suman ni le restan nada a ninguno de los dos equipos.