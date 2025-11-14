En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

Se esperaba que el entrenador ponga ante Independiente a un equipo casi enteramente de suplentes, pero al parecer alistará a un equipo muy mixto

Ariel Holan sorprendió con la inclusión de Jaminton Campaz en la última práctica de Central antes de la visita a Independiente.

Central visitará este sábado a Independiente, en el último partido de la fase de grupos del torneo Clausura. El Canalla llega muy cómodo a este compromiso, ya que terminará primero en su zona sin importar el resultado que obtenga en Avellaneda.

El equipo de Ariel Holan es el de mejor rendimiento en el año en el fútbol argentino. Marcha primero cómodo en la tabla anual, razón por la que ya está clasificado para jugar la Copa Libertadores en 2026, y en el torneo Clausura es uno de los grandes candidatos.

Los auriazules están invictos y primeros en su zona, y no perderían esta posición ni siquiera con una derrota ante los Rojos. Esta situación tiene premio para Central, ya que le dará la posibilidad de jugar los playoffs en Arroyito. Si avanzara, podría definir siempre en el Gigante hasta las semifinales, inclusive.

Sin embargo, todavía le falta jugar contra Independiente. Lo bueno es que lo hará sin presiones, sin la necesidad de sumar sí o sí una victoria y sabiendo que ningún resultado modificará su situación de cara a los playoffs, en los que arrancará jugando contra el octavo clasificado de la otra zona.

¿Qué pone Ariel Holan ante Independiente?

Ante el Rojo, Holan apelará a un equipo alternativo en el que mezclará a titulares y suplentes. Significa que no todos los que venían jugando en el once inicial lo harán en Avellaneda. Tan cómoda es la situación del equipo que el entrenador podrá utilizar a algunos suplentes para darle minutos y rodaje.

En ese marco, la práctica de este viernes entregó una novedad, ya que Holan agregó al equipo que presuntamente pondría en la cancha de Independiente a uno de los titulares que durante la semana parecía que se quedaría en el banco.

Se trata de Jaminton Campaz, quien -se insiste- ese viernes se alineó en el equipo presuntamente titular.

Esa formación, la última que probó el entrenador antes de viajar a Avellaneda, estuvo integrada por Broun; Enzo Giménez, Ovando, Komar y Elordi; Navarro y Malcorra; Santi López, Lo Celso y Campaz; Copetti.