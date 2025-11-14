Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

El volante canalla puede volver a ser titular después de un largo tiempo, ya que asoma como reemplazante de una de las figuras del equipo

Va por una nueva oportunidad. Después de más de un año, Francesco Lo Celso será titular este sábado ante Independiente . El polifuncional volante de 25 años estaría desde el inicio en el equipo que pondría en cancha Ariel Holan para visitar al Rojo en Avellaneda.

El encuentro se disputará en marco del cierre de la etapa de clasificación del Torneo Clausura, que ya tiene a Rosario Central definido como ganador del grupo B. Así había ocurrido también en el primer semestre de este año, cuando se cerró la fase inicial del torneo Apertura.

En caso de confirmarse la posibilidad de que Lo Celso esté desde el inicio ante Independiente, jugaría en la posición en la que habitualmente se desempaña Ángel Di María , como mediocampista libre con más obligaciones en campo rival que en el propio. En cuanto a Angelito, fue preservado para este encuentro. Lo mismo sucedió con Emanuel Coronel , Agustín Sández y Alejo Veliz , todos con 4 amarillas acumuladas. Es que recibiendo una tarjeta más, cualquiera de los cuatro futbolistas mencionados se perdería el juego siguiente, el primer cruce eliminatorio, el de octavos de final.

Cuentan que el hermano de Giovani Lo Celso viene entrenando en buena forma, destacándose casi en cada práctica, buscando ganarse esta chance que le daría Holan. Esto más allá de que, en lo que va de este Clausura, el DT auriazul utilizó a Francesco en el cierre de un solo partido . Eso fue en el final del juego ante Talleres de Córdoba, que terminó en empate 1 a 1 en el Gigante. Ese encuentro se disputó el pasado 21 de septiembre, en el marco de la novena fecha del torneo de primera división.

El último partido de Francesco como titular fue justamente de visita ante Independiente, hace más de un año, el 17 de agosto del año pasado y por la fecha 11 del torneo Clausura. Ese día, utilizando un equipo integrado por mayoría de suplentes, los auriazules perdieron 1 a 0 en Avellaneda y Lo Celso no tuvo la mejor tarde, fue reemplazado en el entretiempo por Jaminton Campaz.

>> Leer más: Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Central, dirigido en aquel momento por Matías Lequi, había preservado titulares esa tarde pensando en su participación en los playoffs de Copa Sudamericana. Es que unos días más tarde los auriazules jugaban un partido eliminatorio frente a Fortaleza en Brasil, buscando avanzar de fase en la Sudamericana. Por esa razón, Lequi guardó habituales titulares. Y ante Independiente, el de Arroyito formó con: Axel Werner; Damián Martínez, Juan Giménez, Miguel Barbieri, Lucas Rodríguez; Kevin Ortiz, Tomás O'Connor; Elías Ocampo, Francesco Lo Celso, Lautaro Giaccone; Agustín Módica.

La carrera de Francesco Lo Celso en Central

Francesco Lo Celso debutó en la primera de Central el primero de marzo de 2020, en un triunfo (3-1) ante Arsenal en el Gigante. Desde entonces, le costó ganarse la titularidad. Situación que se complicó aún más cuando el volante sufrió una lesión de ligamento cruzado de la rodilla izquierda, promediando el 2022, jugando un amistoso de pretemporada con Patronato de Paraná en Arroyo Seco. Eso dejó a Francesco fuera de las canchas hasta fines de enero de 2023.

>> Leer más: Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Hasta ahora, Lo Celso disputó 61 partidos defendiendo la casaca auriazul, con 2 goles y 3 asistencias. Pero fue titular apenas en menos de la mitad de ellos, en 24 juegos. El hermano de Gio estuvo cedido a préstamo la última temporada en Instituto de Córdoba, donde jugó muy poco. Hoy, con fecha de fin de contrato con Central para diciembre de 2026, el menor de los Lo Celso sabe que dispone de una gran oportunidad para ganar terreno y consideración de parte del cuerpo técnico. Y el destino quiso que esta chance fuera ante el mismo rival y en la misma cancha donde fue titular la última vez con los auriazules, hace más de un año ¿Podrá aprovecharla esta vez?