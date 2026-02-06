La receta de Central para lograr que el protagonismo se le haga costumbre

Desde hace tiempo el Canalla viene cumpliendo con uno de los requisitos fundamentales que lo ayudan a mostrarse siempre competitivo

Central jugó un solo partido como visitante en este torneo y lo ganó. Fue 2-1 ante Racing.

Son innumerables las recetas que puede tener un equipo para realizar una buena campaña. No hay ninguna que resulte mágica, pero sí varias que permiten aproximarse al éxito, o al menos al protagonismo. Central descubrió una de ellas y le viene dando resultado.

Es la fortaleza que logró adquirir jugando en condición de visitante, donde los puntos suelen ponerse más rebeldes a la hora de meterlos en el bolsillo. En todo el 2025 el Canalla dio sobradas muestras de que pisando bien fuerte afuera , el camino hacia la estabilidad futbolística es mucho más sencillo.

Cuando se habla de pisar fuerte es literal. Es que Central fue uno de los mejores en ese rubro y por eso lo que logró: el primer puesto en la tabla anual y la holgada clasificación a la Copa Libertadores, además del título que la Liga Profesional le otorgó por ser justamente el equipo que más puntos sumó a lo largo del año.

Lo que se dio en Central en estas últimas semanas fue un cambio de paradigma, representado en la salida de un cuerpo técnico (el liderado por Ariel Holan) y la llegada de otro, cuyo máximo responsable es Jorge Almirón .

Di María engancha ante Sosa en la previa del golazo quue convirtió en el triunfo de Central en Avellaneda.

Para el nuevo entrenador tampoco fue un dolor de cabeza hacer que su equipo pudiera hacerse fuerte fuera del Gigante de Arroyito en su primera experiencia. Ahora se le viene la segunda prueba de fuego, que será este sábado en el José María Minella de Mar del Plata, contra Aldosivi.

Hay un plantel en Central con una base que viene desde hace tiempo, lo que siempre resulta un dato positivo, y esos jugadores son los que vienen con una racha extremadamente buena como visitantes, con apenas dos derrotas en 17 partidos, una de ellas en medio de un contexto particular, con un Canalla que puso en cancha un equipo semialternativo.

Visita3VB Central perdió contra Independiente en la última fecha del torneo anterior. Jugó con un equipo semialternativo. Virginia Benedetto / La Capital

El único antecedente del nuevo DT

Pero la otra pata fuerte es el técnico y su pensamiento. Porque, se sabe, hay muchas formas de pensar la forma en la que es más conveniente jugar como visitante. Almirón, al menos en Central, tiene apenas un solo antecedente.

Más allá de las conjeturas que puedan hacerse, hay números en este Central que explican a la perfección por qué el Canalla viene de tener el año que tuvo, con un protagonismo de punta a punta, aunque, claro, las tempranas eliminaciones en las instancias finales tanto en el Apertura como en el Clausura, sean también parte de la historia. El tema es que para llegar a esas instancias finales Central casi ni se despeinó y en ambas ocasiones lo hizo como primero en su grupo. ¿Por qué? Por los puntos que cosechó, muchos de los cuales fueron obtenidos en condición de visitante.

El recuerdo más reciente es el de aquella noche de Avellaneda en la que Holan decidió poner en cancha un mix para preservar a varios titulares (Di María y Veliz, entre ellos) pensando en los octavos de final. Lo cierto es que ese día el Canalla perdió fuera de su estadio, aunque se trató a todas luces de una derrota con atenuantes.

Visita4CML En La Plata, ante Gimnasia, fue uno de los mejores partidos de Central en condición de visitante en 2025. Celina Mutti Lovera / La Capital

Allá lejos en el tiempo

¿Y hacia atrás? Hay que remontarse al 28 de febrero de 2025 para encontrar la anterior derrota (fue 0-1) como visitante de Central. Y la particularidad es que fue en una de las canchas más bravas para jugar: La Bombonera. Antes y después de eso, tuvo un andar siempre firme.

Y, se insiste, cuando un equipo se hace fuerte como visitante todo es más fácil, porque, generalmente, eso suele entregar un plus. A Central o al equipo que sea.

Entre el 2025 de muy buen andar y esta primera fecha que le tocó afrontar ante Racing en Avellaneda (ya con Almirón), Central disputó 16 partidos fuera del Gigante de Arroyito, de los cuales ganó la mitad (8), empató 6 y perdió apenas en dos ocasiones.

Visita5MB En febrero de 2025 Central perdió contra Boca, Ese partido sí el Canalla lo jugó con todos sus titulares. Marcelo Bustamante / La Capital

Ahora, Aldosivi

Todo viene a cuento porque mañana tendrá una nueva cita para demostrar que sigue con la capacidad intacta de extender esa buena racha. Y lo hará frente a un Aldosivi que, de los dos partidos que lleva disputados en su cancha, todavía no pudo ganar (empató ambos, ante Defensa y Justicia y Barracas Central) y tampoco consiguió convertir goles.

En Central seguramente imaginaban un mejor arranque de torneo, al menos con algunos puntos más, pero los cuatro que tiene es lo que supo cosechar. Por eso la necesidad de dar inmediatamente un salto de calidad. Ese salto lo buscará afuera, donde parece haberse aferrado a una receta que le viene entregando buenos dividendos.