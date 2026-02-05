Central: Almirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base definida

En los tres partidos del Canalla, el DT probó con esquemas diferentes desde el arranque, en los que ocho futbolistas tuvieron su lugar entre los once

Los once de Central que Almirón puso en cancha en el último partido, frente a River en el Gigante.

Ni esquema preferido ni “once de memoria”. Pero la base está. Jorge Almirón nunca repitió formación inicial, tampoco sistema táctico, en los primeros tres partidos disputados por Central en este torneo Apertura. Eso sí, en cuanto a lo nominal, hubo ocho jugadores que siempre fueron titulares.

Evidentemente, esos futbolistas forman parte del equipo base del técnico auriazul, que ya lleva un mes trabajando con el plantel profesional del Canalla.

En las primeras fechas del torneo, Almirón utilizó 15 jugadores desde el arranque para afrontar los tres partidos que se disputaron en un lapso de ocho días. Los ocho jugadores elegidos por Almirón como titulares para los tres partidos fueron: Jeremías Ledesma, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Ángel Di María y Alejo Veliz .

Pero, además, los laterales Emanuel Coronel y Alexis Soto , que fueron titulares en dos partidos y participaron en el restante ingresando desde el banco, pueden considerarse también jugadores base del equipo ideal de Almirón.

AlmironVB Almirón utilizó sistemas tácticos diferentes, pero ocho nombres se repitieron desde el inicio en los tres partidos. Virginia Benedetto / La Capital

A ambos les tocó jugar en el segundo tiempo del encuentro que no protagonizaron como titulares. Lo de Soto fue reemplazando a Sandez desde el minuto inicial del complemento en el triunfo ante Racing en Avellaneda. Mientras que lo de Coronel fue en lugar de Soto en la segunda parte del duelo ante Belgrano de Córdoba.

Y el que completa el once ideal de Almirón, al menos para este arranque del torneo, es el colombiano Jaminton Campaz, quien jugó los primeros dos partidos desde el inicio. Y en el tercero, ante River en el Gigante, no estuvo a disposición del técnico porque trabaja en la rehabilitación de una lesión muscular.

Enzo Copetti, en todos

Otro que participó de todos los encuentros fue Enzo Copetti. El delantero lo hizo como suplente en los dos primeros partidos. Y fue titular en el último, pero salió reemplazado en el entretiempo para que ingrese Gaspar Duarte, que solo jugó el segundo tiempo frente a River.

Un poco más relegados en el gusto de Almirón, aparecen otros dos jugadores: Federico Navarro y Luca Raffin. Los dos sumaron minutos ingresando en el segundo tiempo de los primeros dos partidos, pero no ingresaron ante River.

DimaVB Ángel Di María es número puesto en Central. Fue titular en los tres partidos que el Canalla lleva en el Apertura. Virginia Benedetto / La Capital

El único futbolista que todavía no sumó minutos, y tenía altas posibilidades de comenzar el torneo como titular, es Gastón Ávila. Pero el zaguero zurdo sufrió un esguince de tobillo el pasado 14 de enero, jugando un amistoso ante Almirante Brown, en Arroyo Seco. Y todavía no recibió el okey médico/físico para volver a estar a disposición de Almirón.

Siempre un esquema táctico diferente

Ya sea porque todavía no encontró un sistema confiable que lo convenza o porque le gusta afrontar cada partido con un esquema diferente, da la sensación de que Almirón no definió aún cuál sería la táctica ideal para utilizar en cada partido de acuerdo con los jugadores que dispone en este plantel.

Planteado este escenario, no sorprende que el DT auriazul haya utilizado un sistema de juego diferente en el inicio de cada uno de los partidos que afrontó Central.

Contra Belgrano en Arroyito, para el debut, fue un 3-4-2-1, o un 5-4-1; para el segundo encuentro, ante Racing en Avellaneda fue un 4-2-3-1, y en la última fecha, frente a River en el Gigante, fue un 4-3-1-2. Además, en los tres partidos, el técnico centralista fue mutando el sistema táctico según lo que entendió que le pedía el partido.