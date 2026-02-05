La Capital | Ovación | Central

Cuál fue el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro y ante qué rival

El juez será el encargado de controlar el choque del próximo sábado en Mar del Plata. Hace más de un año que no dirige al equipo canalla

Guillermo Ferretti

5 de febrero 2026 · 17:13hs
Fernando Espinoza será el árbitro en el partido de Central ante Aldosivi. Hace más de un año que no dirige al Canalla.

Después de poco más de un año sin dirigirlo, Fernando Espinoza será el juez principal de de un partido de Rosario Central. Eso sucederá el sábado en Mar del Plata, donde los auriazules visitarán a Aldosivi en el Minella. Casualmente allí, en el mismo estadio y frente al mismo rival, pero en abril de 2019, hace más de seis años, el Canalla consiguió el único triunfo en las once presentaciones como visitante que tuvo a Espinoza como árbitro.

La última vez que Espinoza impartió justicia en un partido de los auriazules fue el 14 de diciembre del 2024. En aquel entonces, con Ariel Holan como DT, Central derrotó a Belgrano de Córdoba 2 a 1 en Arroyito, por la última fecha (27) de ese torneo. Después de este compromiso pasaron 40 partidos oficiales y más de 13 meses sin que Espinoza arbitrara al Canalla.

Malos números como visitante con Espinoza

Otro detalle curioso que vincula a Espinoza con Central tiene que ver con los malos resultados de los auriazules jugando de visitante con este juez. En total, Espinoza dirigió en once oportunidades a Central en rodeo ajeno, y solo hubo un éxito de los de Arroyito.

Eso se dio en la Copa de la Superliga 2019/2020, en la primera ronda, el 20 de abril del 2019. Ese día Central (dirigido en ese entonces por Diego Cocca) venció justamente a Aldosivi, su rival de este sábado, en La Feliz. Fue 2 a 1 con goles de Jonás Aguirre y Miguel Barbieri para los vencedores. Del resto de los juegos de Central de visitante dirigidos por Espinoza, se registraron cuatro empates y seis derrotas.

Veinte veces dirigió al Canalla

En la estadística general, Espinoza dirigió veinte encuentros de los de Arroyito, con nueve triunfos para Central, cuatro empates y siete caídas. Y ahora los canallas acumulan tres victorias en fila, todas en Arroyito, con este juez: por la Copa Liga 2023, el 29 de octubre del 2023: 3 a 1 ante Argentinos Juniors; por Liga 2024, el 26 de agosto de 2024: 1 a 0 frente a Atlético Tucumán, y también por Liga 2024, el 14 de diciembre de ese año: 2 a 1 ante Belgrano de Córdoba.

Este sábado en Mar del Plata, Espinoza estará secundado por Julio Fernández y Andrés Barbieri como asistentes; y el cuarto árbitro será Diego Novelli. Además, Adrián Franklin estará a cargo del sistema VAR y tendrá como asistente a Mariano Ascenzi.

