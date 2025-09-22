Miguel Russo volvió a ser internado tras el empate de Boca ante Central Córdoba

El DT xeneize se realizó estudios de rutina pero fue hospitalizado para seguir la evolución de su cuadro y sería dado de alta en las próximas horas

Miguel Ángel Russo volvió a ser hospitalizado este lunes a la mañana, horas después del empate 2 a 2 de Boca ante Central Córdoba para realizarse estudios programados y permanecerá internado para seguir su evolución . La salud del entrenador mantiene en vilo al fútbol argentino, pero se espera que sea dado de alta en las próximas horas.

Tras el encuentro en la Bombonera del domingo por la noche, los médicos le solicitaron al DT que se mantenga internado para seguir la evolución de su cuadro, según consignó ESPN.

El entrenador habría sido atendido por un cuadro de deshidratación durante los controles de rutina y desde el club detallaron que lo notaron débil, por lo que tomaron medidas de precaución. Su evolución durante las próximas horas determinará si dejará el sanatorio o permanecerá internado.

A principios de septiembre, Russo pasó una semana en el instituto Fleni debido a una infección urinaria que se agravó , por lo que estuvo alejado de los entrenamientos del Xeneize pero dijo presente en el duelo ante Central en el Gigante de Arroyito.

La salud de Miguel Ángel Russo

“Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, expresó Russo tras aquel encuentro en Rosario durante la conferencia de prensa, dejando en claro su malestar por los rumores vinculados a su salud.

La salud de Russo cuenta con un antecedente relevante, ya que en 2017 le diagnosticaron cáncer de próstata mientras dirigía a Millonarios de Colombia. Allí, inició el tratamiento médico y se mantuvo entrenando al equipo en su consagración en el Torneo Finalización.

A partir de ese diagnóstico, el entrenador mantiene controles de rutina y su cuadro puede variar, pero decidió permanecer activo y no alejarse de las canchas, incluso siendo campeón de la Copa de la Liga 2023 con Central.