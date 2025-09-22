La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario corre por el ambiente: se abre la inscripción al 10º Maratón del Bosque

Quienes quieran participar deben inscribirse en rosario.gob.ar. La competencia será el sábado 27 de septiembre, a las 10:30

22 de septiembre 2025 · 16:35hs
En el tricentenario de Rosario

En el tricentenario de Rosario,

llega la Maratón del Bosque.

La Municipalidad de Rosario, a través de las secretarías de Ambiente y Espacio Público y de Deporte y Turismo, lanza la inscripción a la décima edición del Maratón del Bosque, competencia que tiene como objetivo desalentar los plásticos de un solo uso y promover alternativas sustentables que sustituyan envoltorios innecesarios.

La inscripción estará abierta desde el lunes 22 a las 8 AM en rosario.gob.ar. Los cupos son limitados (800 personas). El maratón tendrá lugar el sábado 27 de septiembre desde las 10:30 en el Bosque de los Constituyentes (Tarragona y Los Glaciares, Distrito Noroeste), como parte de las múltiples actividades que el municipio lleva adelante en el marco del Tricentenario.

El Maratón del Bosque es una carrera de modalidad cross country de 10 kilómetros, que se desarrolla íntegramente en el Bosque de los Constituyentes, espacio único e incomparable en la ciudad por su flora y fauna. La actividad sucede entre canales y arroyos y en un total respeto al entorno utilizando senderos y caminos existentes.

Las y los interesados en participar deberán llenar un formulario y firmar el deslinde de responsabilidades. Deberán entregar el deslinde el día de la competencia en el Bosque de los Constituyentes, entre las 8:45 y las 10:00. Como costo de inscripción, cada participante deberá llevar una bolsa tipo consorcio de materiales reciclables limpios y secos (cartón, vidrio, metal, telgopor, plástico).

>> Leer más: Tercera edición de la Maratón del Diario La Capital

A las 10:15 está prevista la largada del Maratón Kid (sin inscripción previa) y a las 10:30 la largada del Maratón del Bosque 10 K.

Los detalles del maratón

El Maratón del Bosque será sin tiempo oficial y se distinguirá a los tres primeros de la categoría hombres, mujeres y personas con discapacidad visual.

Se desarrollará por espacios que actualmente se encuentran vedados al público siendo territorios de protección de la fauna y flora. Por tal motivo, solo se podrá transitar por los caminos y senderos destinados a la actividad. Los mismos se encuentran en condiciones aptas para desarrollar una carrera cross.

  • Será un evento cardio protegido, que contará con la asistencia sanitaria del SIES (Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria).
  • Se contará con frutas del Mercado de Productores.
  • Puestos de hidratación (provistos por Aguas Santafesinas SA).
  • No se utilizarán plásticos de un solo uso (vasos, bolsas, botellas).
  • Cada corredor deberá proveerse el dispositivo de hidratación (mochilas, botellas, cinturón).
  • La organización dispondrá de sistemas de abastecimiento de agua en la largada/llegada y a los 5 kilómetros.

Acciones para la eliminación de plásticos

La actividad se suma a las acciones que impulsa la Municipalidad de Rosario para la eliminación progresiva de plásticos de un solo uso, por tratarse de productos pensados y fabricados para ser desechados después de su primer uso, y que, en la mayoría de los casos, no se pueden reutilizar ni reciclar. Los plásticos son un derivado del petróleo, y su proceso de producción contribuye al calentamiento global. Tardan más de 150 años en desintegrarse, ocasionando un gran daño al ecosistema. Esta carrera sustentable forma parte de las iniciativas que realiza el municipio en el marco del Plan Local de Acción Climática Rosario 2030.

>> Leer más: Convocan a voluntarios para plantar árboles en el Bosque de los Constituyentes

Para más información y consultas puede escribirse a [email protected]

Bosque de los Constituyentes

El Bosque de los Constituyentes es un espacio único e incomparable en la ciudad por su flora y fauna. Es el espacio verde más grande de la ciudad con escala regional. Cuenta con 280 hectáreas, 20 de ellas de acceso público. Se encuentra ubicado en la zona noroeste de Rosario, está atravesado por el arroyo Ludueña y el canal Ibarlucea, permitiendo un área de inundación para el arroyo, y proporcionando un pulmón verde como zona de amortiguación.

