El francés Ousmane Dembélé fue premiado con el Balón de Oro y le agradeció a Lionel Messi

El delantero de PSG dijo que aprendió mucho de la Pulga los años que compartieron en Barcelona. Lautaro Martínez quedó 20º y Alexis Mac Allister 23º.

El delantero francés Ousmane Dembélé, sonriente con el Balón de Oro.

El futbolista francés Ousmane Dembélé se llevó el Balón de Oro masculino , como mejor futbolista de la temporada 2024-2025. El delantero de Paris Saint Germain (PSG) prevaleció ante el español Yamine Yamal, el otro gran candidato a ganar el premio que entrega la revista France Football todos los años desde 1956.

"Jugué con Lionel Messi. Quiero agradecerle también, aprendí mucho de él en Barcelona” , manifestó el francés sobre el futbolista rosarino, máximo ganador del Balón de Oro, en 8 oportunidades (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023).

El delantero compartió plantel en Barcelona con Messi entre 2018 y 2021. Ese último año, la Pulga se fue a PSG. Dembélé, continuaría la carrera, también en ese equipo francés, a partir de 2023.

Dembélé fue distinguido durante la ceremonia que se realizó este lunes por la tarde Theatre du Chateleten, en París. El anuncio de que ganó el premio lo hizo el brasileño Ronaldinho, con pasado en PSG.

El delantero francés tuvo una excelente temporada en PSG, consiguiendo la Liga de Campeones y la Supercopa de la UEFA 2025.

El Toro Martínez y Alexis Mac Allister

Los dos argentinos que estaban en la nómina por el Balón de Oro, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, quedaron 20º y 23º, respectivamente.

En el rubro de mejor arquero, Emiliano Martínez finalizó en la 8ª posición. En 2023 y 2024 fue el ganador del Trofeo Yashin.

El Balón de Oro femenino se repitió por tercera vez

La futbolista Aitana Bonmatí, futbolista Barcelona y la selección española, consiguió por tercera vez seguida el Balón de Oro femenino. El trofeo se lo dio un símbolo del club catalán, Andrés Iniesta.

Bonmatí veía jugar a Lionel Messi desde chica y lo tiene como ídolo. Con la Pulga comparte la satisfacción de haber conseguido el Balón de Oro en más de una oportunidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ballondor/status/1970226272769806420&partner=&hide_thread=false Three in a row for Aitana Bonmati ! Caldentey & Russo for the podium #ballondor pic.twitter.com/pRuV0OwFAo — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

El ex-mediocampista de Huracán y la selección argentina, Javier Pastore, participó de la premiación y entregó el premio al mejor equipo masculino de la temporada a Paris Saint Germain (PSG), club donde también jugó.

En esta ocasión, el español Yamal se quedó con el Trofeo Kopa masculino, que se entrega al mejor sub-21. Esta distinción le fue entregada también el año pasado.

En tanto, la española Vicky López, tambien nacionalizada nigeriana, obtuvo el Trofeo Kopa femenino.

Yamal y López comparten un mismo club: Barcelona.

El Trofeo Johan Cruyff masculino, con el que se distingue al mejor entrenador, fue para el español Luis Henrique. El técnico no asistió a la gala porque a la misma hora estaba dirigiendo a su equipo en el clásico contra Olympique Marsella.

La neerlandesa Sarina Wiegman, entrenadora de la selección de Inglaterra, fue la ganadora del Trofeo Cruyff femenino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ballondor/status/1970209553623945576&partner=&hide_thread=false Luis Enrique from @PSG_inside is the Men's Johan Cruyff Trophy winner!



He got a message for us #ballondor pic.twitter.com/I9lzAXSQz1 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Otros premios para el fútbol masculino y femenino:

Trofeo Yashin (mejor arquero): Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG y Manchester City) y Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea).

Trofeo Gerd Müller (goleador de la temporada): Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting de Lisboa y Arsenal) y Ewa Pajor (Polonia, Barcelona).

Mejor equipo: PSG y Arsenal de Inglaterra.

Premio Sócrates (labor social): Fundación Xana (acompaña a niños y adolescentes con enfermedades graves que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad).