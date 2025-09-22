Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña

El joven de 27 años fue herido en la pierna este domingo a la noche. Denunció a dos ladrones por la agresión

El motociclista que tomó el viaje en Didi fue atendido en el Heca.

La policía rosarina confirmó este domingo un violento robo a un conductor de Didi . De acuerdo a fuentes oficiales, los delincuentes lo balearon y le arrebataron la moto mientras estaba trabajando en la zona oeste de la ciudad, donde no se reportaron detenidos.

El joven de 27 años fue internado a la noche en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El primer parte médico indica que recibió un disparo en la pierna izquierda . Después de la agresión, dos hombres no identificados escaparon con el rodado en el barrio Ludueña.

A pesar de la lesión, el muchacho baleado estaba consciente y pudo hablar con miembros de Gendamería Nacional para contar lo ocurrido. Después recibió asistencia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y quedó fuera de peligro a partir del tratamiento en el nosocomio municipal.

La víctima fue atacada mientras estaba realizando viajes pedidos a través de Didi Motos , una de las aplicaciones de transporte aún no adecuadas a la normativa local. Alrededor de las 20, los ladrones lo interceptaron en pasaje Húsares y Formosa para asaltarlo.

Luego del encuentro con los maleantes, el joven cayó herido por un balazo a la altura de la rodilla. En ese momento, los maleantes le quitaron vehículo marca Motomel y huyeron antes de que intervinieran las fuerzas de seguridad federales.

El robo ocurrió horas después de otro incidente similar que involucró a un chofer de Uber en Cabín 9. En este caso, el conductor era un gendarme que se defendió a los tiros de una pareja de ladrones. Una joven de 29 años y un hombre de 30 recibieron disparos mientras intentaban huir con su celular y su billetera. La mujer fue trasladada al Heca y su acompañante quedó internado en el Hospital Centenario.

Luego de la denuncia, el automovilista fue liberado por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La Fiscalía consideró que actuó en ejercicio de la legítima defensa ante el robo y no se formó causa penal por la agresión.