Di María, enojado por el empate contra Talleres: "Después dicen que nos ayudan"

Rosario Central sumó un nuevo empate por el Torneo Clausura, esta vez fue 1-1 ante Talleres de Córdoba en el marco de la fecha 9 con goles de Alejo Veliz y Valentín Depietri. El partido contó con un polémico arbitraje de Luis Lobo Medina, quien anuló un gol y un penal a instancias del VAR, y cuya actuación llevó al enojo de Di María.
El encuentro quedó marcado por las declaraciones post partido del campeón del mundo que, a pesar de haber tenido una gran actuación con asistencia incluida, se lamentó por el desempeño del equipo y cuando intentó apuntar contra el arbitraje, se cortó la transmisión, lo que generó gran repercusión en redes sociales.
Las fuertes declaraciones de Di María
"Nos sigue faltando ese poquito para ganar los partidos. Siempre salimos dormidos en algún momento y nos terminan haciendo un gol de mierda, que nos termina dando un empate", sentenció el delantero canalla en sus primeras palabras a la transmisión oficial luego de ser nombrado como figura del partido.
image (7)
Guido Herrera, la figura en el Gigante, se queda con un centro y Carlos Quintana se pasa. Central no colmó las expectativas ante Talleres.
Virginia Benedetto
Además, cuestionó el planteo del conjunto cordobés: “Creo que merecimos más. Ellos no venían bien. Vinieron a llevarse algo de acá. Se terminaron metiendo atrás". También, se refirió específicamente al Carlos Tévez, técnico de la "T" con quien compartió casi una década en la Selección argentina: “No lo vi. Cuando terminó el partido no lo pude saludar, pero le deseo lo mejor”.
>> Leer más: Ariel Holan: "Hicimos un esfuerzo tremendo y da un poco de bronca
Cuando finalizaba su declaración, criticó el desempeño del árbitro del partido: "Después dicen que nos ayudan. Hicieron un montón de tiempo. El árbitro adicionó 9 minutos y siguieron haciendo tiempo". El ídolo argentino hizo referencia a la polémica que se generó luego su llegada al fútbol argentino, en donde se tomaron varias decisiones arbitrales que "favorecieron" al Canalla.
Central no logra asentarse en el torneo y emular la gran actuación en la fase de liga del campeonato pasado. Al término de la novena fecha, cuenta con un saldo de 2 victorias y 6 empates, aun debiendo los 45 minutos del partido suspendido por lluvia contra Sarmiento en Junín, que lo deja en puestos de repechaje a Copa Libertadores por la Tabla Anual y en la 7ma posición de la Zona B del Torneo Clausura.