Di María, enojado por el empate contra Talleres: "Después dicen que nos ayudan"

Se cortó la transmisión cuando el "Fideo" estaba por hablar del desempeño de los árbitros luego del empate entre Rosario Central y Talleres

Rosario Central sumó un nuevo empate por el Torneo Clausura, esta vez fue 1-1 ante Talleres de Córdoba en el marco de la fecha 9 con goles de Alejo Veliz y Valentín Depietri. El partido contó con un polémico arbitraje de Luis Lobo Medina, quien anuló un gol y un penal a instancias del VAR, y cuya actuación llevó al enojo de Di María .

El encuentro quedó marcado por las declaraciones post partido del campeón del mundo que, a pesar de haber tenido una gran actuación con asistencia incluida, se lamentó por el desempeño del equipo y cuando intentó apuntar contra el arbitraje, se cortó la transmisión , lo que generó gran repercusión en redes sociales.

"Nos sigue faltando ese poquito para ganar los partidos. Siempre salimos dormidos en algún momento y nos terminan haciendo un gol de mierda, que nos termina dando un empate" , sentenció el delantero canalla en sus primeras palabras a la transmisión oficial luego de ser nombrado como figura del partido.

image (7) Guido Herrera, la figura en el Gigante, se queda con un centro y Carlos Quintana se pasa. Central no colmó las expectativas ante Talleres. Virginia Benedetto

Además, cuestionó el planteo del conjunto cordobés: “Creo que merecimos más. Ellos no venían bien. Vinieron a llevarse algo de acá. Se terminaron metiendo atrás". También, se refirió específicamente al Carlos Tévez, técnico de la "T" con quien compartió casi una década en la Selección argentina: “No lo vi. Cuando terminó el partido no lo pude saludar, pero le deseo lo mejor”.

Cuando finalizaba su declaración, criticó el desempeño del árbitro del partido: "Después dicen que nos ayudan. Hicieron un montón de tiempo. El árbitro adicionó 9 minutos y siguieron haciendo tiempo". El ídolo argentino hizo referencia a la polémica que se generó luego su llegada al fútbol argentino, en donde se tomaron varias decisiones arbitrales que "favorecieron" al Canalla.

Central no logra asentarse en el torneo y emular la gran actuación en la fase de liga del campeonato pasado. Al término de la novena fecha, cuenta con un saldo de 2 victorias y 6 empates, aun debiendo los 45 minutos del partido suspendido por lluvia contra Sarmiento en Junín, que lo deja en puestos de repechaje a Copa Libertadores por la Tabla Anual y en la 7ma posición de la Zona B del Torneo Clausura.